Лековић: На ВМА биће обављена обдукција тијела генерала Младића

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник начелника Војномедицинске академије /ВМА/у Београду пуковник Иван Лековић изјавио је да је тијело генерала Ратка Младића допремљено на ВМА гдје ће бити обављена обдукција.
Он је рекао да је тијело примљено на Одјељење патологије.
"Посмртни остаци су допремљени на ВМА, гдје ће на захтев породице и на основу дописа министра правде бити обаљена обдукција", рекао је Лековић.
Према његовим ријечима, ВМА посједује све стручне и кадровске капацитете да уради претраге и анализе.
"Сви налази обдукције биће у најскоријем року достављени породици и надлежним институцијама", рекао је Лековић за медије у Србији.
Медији наводе да би син генерала Ратка Младића Дарко Младић требало сутра да се обрати јавности, преноси Срна
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