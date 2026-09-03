Нема мира за Србе: Отац крвнички претучен, на сина пуцано

Аутор:Кристина Секерез
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Нема мира за Србе у другом ентитету. Отац и син су нападнути у Вогошћи. Деведесетдвогодишњак је крвнички претучен. На његовог шездесетосмогодишњег сина је пуцано, срећом, није погођен. Породица данас није хтјела пред камеру. Из страха нису хтјеле ни комшије. Иза ње имају само ријечи хвале за нападнутнг А.Ш., зато их је напад изненадио.
Причају да је у том крају раније било обијања појединих објеката. Близу куће оштећеног смо затекли Душана Шеховца из Удружења “Истина и Правда”. Дошао је, прича нам, да документује напад.
„Да добијемо праву информацију о томе шта је претходило овом догађају, да ли су овом догађају претходили одређени напади на породицу, одређене пријетње, одређене пријетње по имовину, по личност, по интегритет, по српски идентитет. Сам појам Србин православац није добро овдје у Сарајеву дочекан, посебно у овим данима“, рекао је Душан Шеховац, предсједник Удружења "Истина и правда".
Кантонално министарство не потврђује наводе о употреби ватреног оружја. Двадесетседмогодињи и двадесетпетогодишњи нападач сада слободно шетају Вогошћом. Из кантоналног тужилаштва кажу да није било законског основа за даље задржавање.
"По налогу дежурног тужиоца Тужилаштва КС, а након криминалистичке обраде у МУП-у КС, осумњичени за покушај разбојништва су пуштени, будући да није било законског основа за даље задржавање. Након што МУП КС достави Извјештај о почињеном кривичном дјелу, Тужилаштво КС ће одлучити о даљим радњама у предмету", рекла је Азра Бавчић, портпарол Тужилаштва Кантона Сарајево.
Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ тражи да кантонално тужилаштво нареди МУП-у да истражи детаље о нападу и фокусира се на националну припадност оштећених.
„Ако то МУП Сарајево каже да је то обична пљачка или хтјели су нешто да украду из куће, да то нема никакве везе ово стари Срби, ово два млада Бошњака, онда је то друго, онда је то једна апсолутна непрофесионалност која је карактеристична за МУП Сарајево“, рекао је Ђорђе Радановић, Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ.
Само је Српска сигурна за Србе у БиХ, категоричан је Сташа Кошарац.
„Не улазећи у индивидуална права људи, мислим да треба престати с илузијама да је могуће Србима живјети у ФБиХ. То потврђују напади или, рекао бих, прије свега квалификација догађаја. Мислим да је потпуно смијешно, неприхватљиво да се покушај убиства третира као покушај разбојништва“, рекао је Сташа Кошарац, замјеник предсједавајуће Савјета министара БиХ.
Премијер Српске тражи од Федерације БиХ да заштити српске повратнике и обезбиједи им миран и сигуран живот на њиховим огњиштима. Надлежни, каже Саво Минић, мора да утврде мотив, пронађу и казне одговорне. И на овај напад на Србе, међународна заједница је остала нијема.
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