Обустављена настава у основним и средњим школама у Републици Српској

Аутор:АТВ редакција
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Министарство просвјете и културе Републике Српске донијело је вечерас 3. септембра одлуку о седмодневној обустави наставе у свим основним и средњим школама у Српској због најављених високих температура.
"Министарство просвјете и културе Републике Српске данас је обавијестило основне и средње школе у Републици Српској да ће, због изузетно високих температура и отежаних услова за реализацију васпитно-образовног рада у школским објектима, бити обустављена настава у свим основним и средњим школама у Републици Српској у периоду од 4. до 11. септембра 2026. године", наводе из Министарства.
Ова мјера предузета је с циљем заштите здравља и безбједности ученика и запослених у школама, те обезбјеђивања сигурних и одговарајућих услова за реализацију васпитно-образовног рада, у складу са важећим законским прописима.
Након престанка важења ове мјере, школе ће наставити са реализацијом васпитно-образовног рада у складу са школским календаром и другим важећим прописима.
Министарство је задужило директоре школа да без одлагања о овој одлуци упознају запослене, ученике и родитеље/старатеље ученика, те да предузму све потребне мјере како би се обезбиједила њена благовремена и потпуна примјена.
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