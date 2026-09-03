Logo

Обустављена настава у основним и средњим школама у Републици Српској

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.09.2026 19:19

Коментари:

0
Обустављена настава у основним и средњим школама у Републици Српској
Фото: АТВ

Министарство просвјете и културе Републике Српске донијело је вечерас 3. септембра одлуку о седмодневној обустави наставе у свим основним и средњим школама у Српској због најављених високих температура.

"Министарство просвјете и културе Републике Српске данас је обавијестило основне и средње школе у Републици Српској да ће, због изузетно високих температура и отежаних услова за реализацију васпитно-образовног рада у школским објектима, бити обустављена настава у свим основним и средњим школама у Републици Српској у периоду од 4. до 11. септембра 2026. године", наводе из Министарства.

Ова мјера предузета је с циљем заштите здравља и безбједности ученика и запослених у школама, те обезбјеђивања сигурних и одговарајућих услова за реализацију васпитно-образовног рада, у складу са важећим законским прописима.

Након престанка важења ове мјере, школе ће наставити са реализацијом васпитно-образовног рада у складу са школским календаром и другим важећим прописима.

Министарство је задужило директоре школа да без одлагања о овој одлуци упознају запослене, ученике и родитеље/старатеље ученика, те да предузму све потребне мјере како би се обезбиједила њена благовремена и потпуна примјена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Отказана настава

обустављена настава у Српској

Министарство просвјете

Коментари (0)

Више из рубрике

Додик и учесници Адриа конференције

Друштво

Додик са учесницима "Adria Sports Conference": "Друштво у којем се увијек добро осјећам"

1 ч

1
АТВ обишао кућу Србина из Вогошће који је нападнут: "Комшије забринуте за његово стање"

Друштво

АТВ обишао кућу Србина из Вогошће који је нападнут: "Комшије забринуте за његово стање"

2 ч

0
„Гранд Тхефт Ауто 6“ још није стигао у продају, али је већ успео да изазове расправе које немају много везе са пуцњавама, крађом аутомобила и другим садржајима по којима је чувени серијал познат. Овога пута у центру пажње нашла се љубавна веза главних јунака, због које је једна инфлуенсерка одлучила да веренику забрани играње.

Друштво

„Нема шансе!“ Вјеренику забранила ГТА 6 због виртуелне романсе

4 ч

1
Особа пролази кроз водену измаглицу из система за расхлађивање током врелог љетњег дана, у сриједу, 19. августа 2026. године, у Токију.

Друштво

Спремите се з још један "паклен" дн: Ево какве нас температуре очекују

5 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

20

09

ЕУ мијења правила за пакете из онлајн трговине, стиже и нова накнада

19

54

У Приједору одржан 5. Међународни сајам "ЕКСПО Приједор 2026"

19

51

Више од 500.000 КМ за подршку у раду вртића у изразито неразвијеним општинама

19

39

Чека нас ново поскупљење горива?

19

38

Александра Пријовић крстила кћерку, објавила емотивну фотографију: Гала прослава за мезимицу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима