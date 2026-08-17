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Теслићки навијачи покренули хуманитарну акцију за породицу Николић

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Аутор:

Биљана Стокић
17.08.2026 19:50

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Породица Николић Теслић
Фото: ATV

Болест је дошла када је Жељко био младић у пуној снази. Угасила је момачке снове. Од тада су прошле три деценије. А из године у годину мултипла склероза је све више узимала маха. Жељко се данас једва креће.

"Ја сам себи направио рукохвате да се могу држати да ја могу доћи од кревета до тоалета. И то је моје све ходање. Живи како се може и како се мора. Да је добро, није, али хвала Богу, не волим кукати. Добро је", рекао је Жељко Николић Влајићи, Теслић.

Живи са сестром. А сестра је за брата жртвовала све. Када је ишколовала синове, напустила је посао и потпуно се посветила болесном брату.

"Не пада ми тешко. Није тешко за брата ништа? Не. За све сам му десна рука. Може се сам истуширати, али окупати не може", рекао је Петра Пено Влајићи, Теслић.

А од Кола српских сестара за породицу Николић сазнали су и теслићки навијачи. Покуцали су на њихова врата. И зато ће „Лидерси“ ове године хуманитарни турнир у баскету „Владимир Вуковић“ посветити породици Николић. Новац ће прикупљати од котизација на турниру, али и кроз донације суграђана.

"Позивам све суграђане, све навијаче, све љубитеље спорта да увеличају овај догађај тако да ово буде један од већих турнира које смо до сада одржали", рекао је Игор Ивановић Навијачка група „Leaders“, Теслић.

Ово је седми хуманитарни турнир теслићких навијача. Традиционално, сваког љета, помажу једној породици. Ове године хуманитарни турнир игра се 23. августа на полигону средњошколског центра у Теслићу.

Донација за породицу Николић
Донација за породицу Николић

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Уплате на жиро рачун за физичка и правна лица :

Прималац : У.Н. Лидерс Теслић

Текући рачун : 5621508216625689 NLB

Сврха дознаке : Донација за Породицу Николић

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Тагови :

Теслић

Навијачи

Хуманитарна акција за породицу Николић

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