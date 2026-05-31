Крај за шампионе: Вембањама и Спарси се пласирали у велико НБА финале

Аутор:АТВ
Коментари:0
Сан Антонио Спарси пласирали су се у НБА финале након што су у Оклахома Ситију савладали Тандер резултатом 111:103 у седмој утакмици финала Западне конференције.
Побједа у одлучујућем мечу донијела је Спарсима титулу првака Западне конференције и мјесто у великом НБА финалу. Сусрет је одигран у Оклахома Ситију, а серија је завршена тек након седме утакмице.
Јунаци побједе били су Виктор Вембањама и Џулијан Шампањи, који су срушили сада већ бивше шампионе и одвели своју екипу у борбу за шампионски прстен први пут након 2014. године.
Сјајни Француз предводио је Спарсе са 22 поена, док је Џулијан Шампањи додао 20, од чега чак 18 са линије за три поена. Чак седам играча Спарса постигло је двоцифрен број поена.
Тренутак одлуке догодио се средином посљедње четвртине. При вођству Спарса, Лук Корнет је сјајном блокадом зауставио Исају Хартенштајна под кошем и спријечио контранапад Тандера којим би се домаћини примакли на само четири поена заостатка.
Иако је Корнет за шест минута на паркету уписао тек два поена, његова блокада сломила је посљедњи налет шампиона, преноси Кликс.
Код Тандера је поново бриљирао Шеј Гилџес-Александер са 35 поена и девет асистенција, али то није било довољно да се избјегне пораз. Овим је постало јасно да ће НБА осму сезону заредом добити новог шампиона.
Кејсон Волас убацио је 17 поена, а Џеред Мекејн и Алекс Карузо додали су по 12. Домаћинима је посао додатно отежало неиграње повријеђеног Џејлена Вилијамса.
Прва утакмица великог финала НБА лиге игра се 4. јуна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
21 ч0
Кошарка
1 д0
Кошарка
5 д0
Кошарка
1 седм0
Најновије
09
01
08
59
08
42
08
42
08
30
Тренутно на програму