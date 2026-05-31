Logo
Large banner

Крај за шампионе: Вембањама и Спарси се пласирали у велико НБА финале

Аутор:

АТВ
31.05.2026 07:47

Коментари:

0
Крај за шампионе: Вембањама и Спарси се пласирали у велико НБА финале
Фото: Tanjug / AP / Nate Billings

Сан Антонио Спарси пласирали су се у НБА финале након што су у Оклахома Ситију савладали Тандер резултатом 111:103 у седмој утакмици финала Западне конференције.

Побједа у одлучујућем мечу донијела је Спарсима титулу првака Западне конференције и мјесто у великом НБА финалу. Сусрет је одигран у Оклахома Ситију, а серија је завршена тек након седме утакмице.

Јунаци побједе били су Виктор Вембањама и Џулијан Шампањи, који су срушили сада већ бивше шампионе и одвели своју екипу у борбу за шампионски прстен први пут након 2014. године.

Сјајни Француз предводио је Спарсе са 22 поена, док је Џулијан Шампањи додао 20, од чега чак 18 са линије за три поена. Чак седам играча Спарса постигло је двоцифрен број поена.

Тренутак одлуке догодио се средином посљедње четвртине. При вођству Спарса, Лук Корнет је сјајном блокадом зауставио Исају Хартенштајна под кошем и спријечио контранапад Тандера којим би се домаћини примакли на само четири поена заостатка.

Иако је Корнет за шест минута на паркету уписао тек два поена, његова блокада сломила је посљедњи налет шампиона, преноси Кликс.

Код Тандера је поново бриљирао Шеј Гилџес-Александер са 35 поена и девет асистенција, али то није било довољно да се избјегне пораз. Овим је постало јасно да ће НБА осму сезону заредом добити новог шампиона.

Кејсон Волас убацио је 17 поена, а Џеред Мекејн и Алекс Карузо додали су по 12. Домаћинима је посао додатно отежало неиграње повријеђеног Џејлена Вилијамса.

Прва утакмица великог финала НБА лиге игра се 4. јуна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

НБА

Сан Антонио Спарс

Виктор Вембањама

Оклахома Сити

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Центар Њујорк Никса Ариел Хукпорти закуцава током другог полувремена четврте утакмице плеј-офа НБА лиге финала Источне конференције против Кливленд Кавалирса у Кливленду, понедељак, 25. мај 2026.

Кошарка

НБА финале или кућа? Цијене улазница и до милион долара!

21 ч

0
Крај ере "тенковања": НБА уводи револуционарна правила за драфт-лутрију

Кошарка

Крај ере "тенковања": НБА уводи револуционарна правила за драфт-лутрију

1 д

0
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић тражи фаул у другом полувремену прве утакмице прве рунде плеј-офа НБА лиге против Минесота Тимбервулвса, у суботу, 18. априла 2026. године, у Денверу.

Кошарка

Јокић шести пут у идеалном тиму НБА лиге: Опет је исписао историју Денвер Нагетса

5 д

0
Селектор потврдио: Никола Јокић игра за Србију овог љета!

Кошарка

Селектор потврдио: Никола Јокић игра за Србију овог љета!

1 седм

0

Више из рубрике

Центар Јута Џеза Јусуф Нуркић (30) тражи игру док бек Сакраменто Кингса Демар Дерозан (10) брани током другог полувремена НБА кошаркашке утакмице, у сриједу, 11. фебруара 2026. године, у Солт Лејк Ситију.

Кошарка

Јусуф Нуркић проговорио о Партизану

20 ч

2
Центар Њујорк Никса Ариел Хукпорти закуцава током другог полувремена четврте утакмице плеј-офа НБА лиге финала Источне конференције против Кливленд Кавалирса у Кливленду, понедељак, 25. мај 2026.

Кошарка

НБА финале или кућа? Цијене улазница и до милион долара!

21 ч

0
Звезда се договорила са Сашом Обрадовићем

Кошарка

Звезда се договорила са Сашом Обрадовићем

1 д

0
Крај ере "тенковања": НБА уводи револуционарна правила за драфт-лутрију

Кошарка

Крај ере "тенковања": НБА уводи револуционарна правила за драфт-лутрију

1 д

0

  • Најновије

09

01

Четворочлана породила погинула док је путовала на вјенчање: Ужасна трагедија у САД

08

59

Саобраћај се на већини путева одвија несметано

08

42

Снажан прасак узнемирио Америку: НАСА објавила узрок, помињу 300 тона ТНТ-а

08

42

Београђанка пробала најопасније пиће на свијету! Може и да убије, а она је храбро ексирала

08

30

Твоје добро јутро: Јутро по вашој мјери

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner