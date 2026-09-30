"Flaj Dubai" potvrdio sukob među pilotima

Portparol kompanije "Flaj Dubai" potvrdio je da se dogodio sukob među pilotima u njihovom avionu koji je aktivirao signal za pomoć i izvršio prinudno slijetanje u Tabuku, u Saudijskoj Arabiji.

"Do sukoba je došlo u pilotskoj kabini na letu FZ 1073 od Međunarodnog aerodroma Dubai do Međunarodnog aerodroma Ben Gurion", rekao je portparol agenciji RIA Novosti.

On je dodao da je osoblje kompanije "Flaj Dubai", koje je bilo među putnicima, preuzelo kontrolu nad situacijom i spustilo avion u Saudijskoj Arabiji.

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Portparol je naveo da kompanija ne može da otkrije razlog sukoba između pilota aviona, prenosi Srna.

U saopštenju se navodi da je "Flaj Dubai" poslao dva aviona u Tabuk da bi prevezao putnike i posadu aviona koji putuju u Izrael.

Incident nije uticao na ostale letove ove avio-kompanije, istakao je portparol.