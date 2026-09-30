Arbutina: Ključan trenutak za uključivanje stručnjaka

Načelnik opštine Dvor Nikola Arbutina smatra da je ključni trenutak da se struka uključi u rješavanje problema izgradnje centra za zbrinjavanje nuklearnog otpada na Trgovskoj gori.

"Opština Dvor je angažovala nezavisnog stručnjaka. Biće iznesene primjedbe na studiju uticaja na životnu sredinu. Pozivam kolege u BiH da uključe stručnjake koji će iznijeti primjedbe", rekao je Arbutina.

On kaže da će stavovi opštine Dvor biti izneseni na javnoj raspravi.

"Bio bih najsrećniji da nikad nismo o ovoj temi raspravljali", rekao je Arbutina nakon prve sjednice Savjetodavne stručne komisije u postupku procjene uticaja na životnu sredinu centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.

Direktor hrvatskog Fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane "Krško" Josip Lebegner rekao je da je Savjetodavna stručna komisija ocijenila da je studija uticaja stručno utemeljena.

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"Komisija ima 16 članova, 13 je bilo prisutno, a tri će pismeno dostaviti komentare. Svaki komentar koji se iznese ne vidim kao zamjerku, nego priliku da se studija poboljša. Ako neko primijeti da nešto fali mi ćemo ispraviti", rekao je Lebegner, prenosi Srna.

Nakon što se svi članovi komisije izjasne, kaže Lebegner, mjesec dana je rok da se komentari ugrade u studiju.

Lebegner očekuje da će studija biti objavljena u novembru. "Isti dan kad studija bude dostupna hrvatskoj stručnoj javnosti biće dostupna i stručnoj javnosti u BiH. BiH će biti pozvana da uputi prijedlog termina i mjesta održavanja javne rasprave", rekao je Lebegner.