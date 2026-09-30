Kraj! Zatvara se velika pivara poslije skoro 400 godina

Kraj je sada zapečaćen! Tradicionalna pivara Wolters zatvoriće svoj proizvodni pogon u Braunšvajgu (Njemačka) 31. decembra 2026. godine. Za oko 90 zaposlenih ovo znači kraj svakoj nadi za spas.

Velika regionalna pivara osnovana je 1627. godine i jedna je od najstarijih i najvećih privatnih pivara u Donjoj Saksoniji. Međutim, kriza pivarske industrije u Njemačkoj, praćena padom prodaje i rastućim troškovima energije i proizvodnje, bacila je kompaniju na kolena.

Potraga za investitorom neuspešna Još u junu, kompanija Hofbrauhaus Wolters GmbH podnijela je zahtjev za stečaj uz samostalnu upravu. Tada je započeta potraga za investitorom, ali bez uspjeha. Vlasnik, Volksbank BRAWO, prethodno je najavio da neće obezbjediti dodatne kreditne linije za pivaru. Razlog: i sama banka prolazi kroz proces restrukturiranja.

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Kimon Kantis, pravni zastupnik iz advokatske kancelarije Eckert, izjavio je za BILD.

"Uprkos intenzivnim naporima svih uključenih strana, na kraju nije bilo moguće pronaći održivo rješenje za proizvodni pogon kompanije Volters."

Generalni direktor Nils Handke takođe je razočaran: "Zatvaranje proizvodnog pogona u Braunšvajgu označava kraj jedne ere. Međutim, s obzirom na ekonomsku situaciju, to je nažalost bilo neizbježno."

Zbog pretećeg stečaja, pod privremenu upravu je stavljena i ćerka-firma Colbitzer Heide-Brauerei GmbH. Ova tradicionalna pivara iz Saksonije-Anhalt nalazi se u potpunom vlasništvu kompanije Volters od 2013. godine. Pivo Colbitzer flašira se u Braunšvajgu. Međutim, ni za ovu ćerku-firmu više nema budućnosti. Petoro zaposlenih će biti otpušteno.

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Stečajni upravnik Torsten Gutman izjavio je za BILD: "Bez investitora, dugoročni nastavak poslovanja nije moguć, jer kompanija bilježi gubitke." Devetoro zaposlenih u kompaniji Volters ServiS GmbH takođe će ostati bez posla. Ukupno, zatvaranje pogona usljed stečaja pogađa više od 100 radnika.

Brendovi su na prodaju U toku su razgovori sa potencijalnim kupcima kako bi se spasao poznati brend piva Volters. Isto važi i za pivo Colbitzer. Torsten Gutman navodi: "Da li će brend Colbitzer preuzeti neki investitor, postaće jasno u narednim nedjeljama."

To znači da se proizvodnja piva u Braunšvajgu privodi kraju nakon skoro 400 godina. Da li će barem tradicionalni brendovi opstati, ostaje da se vidi