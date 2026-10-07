Preminula glumica Iv Mari Sejnt

Američka glumica i dobitnica Oskara Iv Mari Sejnt preminula je u 103. godini, objavio je časopis "Verajeti".

Iv Mari Sejnt rođena je 1924. u Njuarku, u Nju Džerziju, i započela je svoju televizijsku i filmsku karijeru četrdesetih godina prošlog vijeka.

Ona je osvojila Oskara 1955. godine za najbolju sporednu žensku ulogu u filmu "Na dokovima Njujorka" /1954/ reditelja Elija Kazana, u kome joj je partner bio Marlon Brando.

Film je usredsređen na sindikalno nasilje i korupciju među lučkim radnicima i vlasnicima kompanija i brodova i detaljno opisuje rasprostranjenu korupciju, iznudu i reketiranje u Nju Džerziju.

"Na dokovima Njujorka" osvojio je podjednako i publiku i kritiku. Od 12 nominacija za Oskara osvojio je osam, uključujući za najbolji film, najboljeg glumca za Branda, najbolju sporednu glumicu za Sejntovu i najbolju režiju.

Američki filmski institut ga je 1997. godine rangirao na osmo mjesto za najveći američki film svih vremena.

Sejntova je 1959. odigrala je jednu od svojih najpoznatijih uloga kao Iv Kendal u avanturističkom trileru Alfreda Hičkoka "Sjever-sjeverozapad" /1959/.

Sejntova se, takođe, pojavila u filmovima "Gran pri" /1966/, "Najbolja djevojčica na svijetu" /1981/, "Ništa zajedničko" /1986/ i mini-seriji "Ljudi kao mi" /1990/, za koju je osvojila nagradu Emi, prenosi Srna.