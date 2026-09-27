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Britanija se sprema za krizu: Apel građanima da spreme zalihe i keš

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27.09.2026 08:59

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Велика Британија, застава
Foto: Boys in Bristol Photography/ Pexels

Ves Striting je naveo da se Velika Britanija suočava sa rizicima koje predstavljaju neprijateljske države i terorističke grupe, ali i sa sve ekstremnijim vremenskim pojavama, uključujući poplave i šumske požare.

On je pozvao "pojedince" da razmisle o tome kako da budu spremni za prirodne nepogode, terorističke napade ili, u ekstremnim okolnostima, rat.

Ministar odbrane Velike Britanije Ves Striting pozvao je građane da kod kuće imaju zalihe gotovine, flaširane vode i konzervirane hrane u slučaju rata ili prirodnih katastrofa, upozorivši da je Velika Britanija izložena većem riziku od požara, poplava, sajbernapada i drugih prijetnji.

Striting je rekao da je Britaniji potreban pristup koji uključuje "cijelo društvo" kako bi se povećala otpornost zemlje, ali je istakao da građani na prijetnje treba da budu "oprezni, a ne uznemireni".

U razgovoru za britanski list "San" Striting je rekao da priprema građana ne predstavlja veliki zahtjev, već podrazumijeva osnovne mjere predostrožnosti.

"Da li kod kuće imaju ono što im je potrebno ako na neko vrijeme izgube pristup elektronskom bankarstvu? Šta ako dođe do nestanka struje?", rekao je Striting.

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On je dodao da bi građani trebalo da budu pripremljeni i u slučaju opasnosti od šumskih požara ili poplava.

"To znači imati nešto gotovine kod kuće, zalihu flaširane vode i konzerviranu hranu kojoj možete da pristupite ako nestane struje i ne možete da kuvate na šporetu ili u mikrotalasnoj", rekao je britanski ministar.

Striting je naveo da se Velika Britanija suočava sa rizicima koje predstavljaju neprijateljske države i terorističke grupe, ali i sa sve ekstremnijim vremenskim pojavama, uključujući poplave i šumske požare. On je pozvao "pojedince" da razmisle o tome kako da budu spremni za prirodne nepogode, terorističke napade ili, u ekstremnim okolnostima, rat.

Striting je upozorio da ovakve poruke mogu izazvati pretjerane reakcije građana, ali je istakao da je otpornost društva "uvijek važna za jednu zemlju".

Britanska vlada objavila je i spisak potrepština za hitne slučajeve za koje preporučuje da ih svako domaćinstvo ima u slučaju katastrofe.

Na spisku se, između ostalog, nalaze komplet za prvu pomoć, baterije, baterijska lampa i radio-prijemnik, prenosi RT Balkan.

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Tagovi :

Velika Britanija

Ves Striting

kriza

zalihe

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