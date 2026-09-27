Додик: СНСД сигурно иде ка још једној великој изборној побједи

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да та странка сигурно иде према још једној великој изборној побједи.
"Народ препознаје и подржава нашу политику борбе за Републику Српску, њену стабилност, развој и слободу", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
СНСД сигурно иде према још једној великој изборној побједи. Народ препознаје и подржава нашу политику борбе за Републику Српску, њену стабилност, развој и слободу.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 27, 2026
Током седмице боравио сам у Источном Новом Сарајеву, Палама, Шековићима, Сокоцу, Вишеграду, Чајничу, Трнову, Новом… pic.twitter.com/owdjIlSGfe
Додик је у осврту на претходну седмицу подсјетио да је боравио у Источном Новом Сарајеву, Палама, Шековићима, Сокоцу, Вишеграду, Чајничу, Трнову, Новом Горажду, Калиновику и Градишци.
"Свуда сам осјетио исту енергију, снагу и одлучност народа. То је побједничка енергија која ће донијети сигурну побједу Жељке Цвијановић, Саве Минића и СНСД-а", нагласио је Додик.
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