Logo

Додик: СНСД сигурно иде ка још једној великој изборној побједи

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
27.09.2026 08:45

Коментари:

1
Милорад Додик
Фото: x.com/miloraddodik

Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да та странка сигурно иде према још једној великој изборној побједи.

"Народ препознаје и подржава нашу политику борбе за Републику Српску, њену стабилност, развој и слободу", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Додик је у осврту на претходну седмицу подсјетио да је боравио у Источном Новом Сарајеву, Палама, Шековићима, Сокоцу, Вишеграду, Чајничу, Трнову, Новом Горажду, Калиновику и Градишци.

"Свуда сам осјетио исту енергију, снагу и одлучност народа. То је побједничка енергија која ће донијети сигурну побједу Жељке Цвијановић, Саве Минића и СНСД-а", нагласио је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

СНСД

избори

Избори 2026.

Избори 2026

Коментари (1)

Више из рубрике

Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.

Република Српска

Званичници Српске са Џефријем Саксом у Бањалуци

1 ч

3
Цвијановић у Борковићима

Република Српска

Цвијановић: У новој сали школе у Борковићима нове генерације ће учити шта је фер-плеј, борбеност и заједништво

11 ч

0
Саво Минић

Република Српска

Минић: Не сумњамо у подршку грађана у Рибнику

11 ч

0
Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.

Република Српска

Званичници Српске сутра са Џефријем Саксом у Бањалуци

14 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

09

27

Нови снимци собе за мучење: Погледајте шта је полиција затекла у вили

09

16

Земљотрес погодио БиХ

09

11

Исплати се изаћи напоље: Искористите сунчан и топао дан

09

04

Дивље свиње уништиле фудбалски терен: Штета око 60.000 евра

08

59

Британија се спрема за кризу: Апел грађанима да спреме залихе и кеш

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима