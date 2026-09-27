Званичници Српске са Џефријем Саксом у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
Коментари:3
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, заједно са највишим званичницима Републике Српске, састаће се у Бањалуци са једним од најпознатијих свјетских економиста, професором Универзитета Колумбија Џефријем Саксом.
Сакс ће примити почасни докторат Универзитета у Бањалуци и одржати предавање на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету.
Џефри Сакс је амерички економиста, универзитетски професор и један од најпознатијих свјетских стручњака за питања економског развоја, међународних финансија и одрживог развоја.
Докторирао је на Универзитету Харвард, гдје је више од двије деценије био професор, а потом је наставио академску каријеру на Универзитету Колумбија у Њујорку.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
11 ч0
Република Српска
11 ч0
Република Српска
14 ч3
Република Српска
16 ч8
Најновије
Најчитаније
09
27
09
16
09
11
09
04
08
59
Тренутно на програму