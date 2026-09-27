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Званичници Српске са Џефријем Саксом у Бањалуци

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27.09.2026 08:24

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Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, заједно са највишим званичницима Републике Српске, састаће се у Бањалуци са једним од најпознатијих свјетских економиста, професором Универзитета Колумбија Џефријем Саксом.

Сакс ће примити почасни докторат Универзитета у Бањалуци и одржати предавање на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету.

Џефри Сакс је амерички економиста, универзитетски професор и један од најпознатијих свјетских стручњака за питања економског развоја, међународних финансија и одрживог развоја.

Докторирао је на Универзитету Харвард, гдје је више од двије деценије био професор, а потом је наставио академску каријеру на Универзитету Колумбија у Њујорку.

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Тагови :

Џефри Сакс

Саво Минић

Састанак

Република Српска

Коментари (3)

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