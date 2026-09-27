Полицајац пријављен због сексуалног узнемиравања колегиница

Аутор:АТВ редакција
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ПУ истарска кривично је пријавила колегу полицајца због сумње у сексуално узнемиравање двију колегиница којима је био надређен.
Истарска полиција поднијела је кривичну пријаву против колеге из једне полицијске станице у Истри због утврђене сумње да је сексуално узнемиравао двије колегинице којима је био надређен.
Како је извијестила ПУ истарска, пријава је поднесена након завршеног криминалистичког истраживања.
Наводе да је утврђена сумња како је од децембра прошле године до августа ове године, током више заједничких смјена с двије полицијске службенице којима је био надређен, вербалним, невербалним и физичким нежељеним понашањем сексуалне природе повриједио њихово достојанство и интегритет те код њих изазвао осјећај нелагоде, страха и понижења.
Против осумњиченог је поднесена кривична пријава надлежном тужилаштву.
У складу са Законом о полицији, начелник Полицијске управе истарске донио је рјешење којим је полицијски службеник удаљен из службе, преноси Дневник.хр.
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