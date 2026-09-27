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Вучић: За мене је била највећа част бити предсједник Србије

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27.09.2026 08:11

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Вучић: За мене је била највећа част бити предсједник Србије
Фото: Tanjug / AP / MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је синоћ да је за њега била највећа част бити предсједник Србије.

"Бити предсједник Србије за мене је била највећа част. Трудио сам се да сваки дан дам све од себе, да оправдам указано повјерење и да вјерно и одано служим својој земљи. Живјела Србија", објавио је Вучић на свом Инстаграм налогу.

У пропратном видео снимку, на питање по чему би волио да га памте у Предсједништву Србије, Вучић је одговорио да би волио да га памте по посвећености и марљивости.

"Сјећаћете се ових година и ових дана као времена највећег напретка и највећих успјеха Србије", поручио је Вучић.

Предсједник Вучић изјавио је раније да ће оставку на мјесто предсједника Републике поднијети у данас, у вечерњим часовима, као и да ће грађани моћи тада да чују и његово образложење.

"У недјељу је напоран дан, у недјељу увече подносим оставку, мислим да ће бити око осам сати увече", рекао је Вучић новинарима у четвртак увече у Њујорку, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Александар Вучић

Оставка предсједника Србије

Оставка Александра Вучића

Србија

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