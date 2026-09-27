Вучић: За мене је била највећа част бити предсједник Србије

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је синоћ да је за њега била највећа част бити предсједник Србије.
"Бити предсједник Србије за мене је била највећа част. Трудио сам се да сваки дан дам све од себе, да оправдам указано повјерење и да вјерно и одано служим својој земљи. Живјела Србија", објавио је Вучић на свом Инстаграм налогу.
У пропратном видео снимку, на питање по чему би волио да га памте у Предсједништву Србије, Вучић је одговорио да би волио да га памте по посвећености и марљивости.
"Сјећаћете се ових година и ових дана као времена највећег напретка и највећих успјеха Србије", поручио је Вучић.
Предсједник Вучић изјавио је раније да ће оставку на мјесто предсједника Републике поднијети у данас, у вечерњим часовима, као и да ће грађани моћи тада да чују и његово образложење.
"У недјељу је напоран дан, у недјељу увече подносим оставку, мислим да ће бити око осам сати увече", рекао је Вучић новинарима у четвртак увече у Њујорку, преноси Танјуг.
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