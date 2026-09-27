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Старо вјеровање на Крстовдан: Ево шта значи ако вода смрзне

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27.09.2026 07:51

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Старо вјеровање на Крстовдан: Ево шта значи ако вода смрзне
Фото: АТВ

Српска православна црква и њени вјерници обиљежавају велики празник Воздвижење Часног крста, у народу познатији као Крстовдан, који са собом носи бројне традиционалне обреде и строго поштовање поста.

Овај свети дан са собом носи строга правила, од којих је најважније строг пост за све вјернике. Поред духовне припреме, народна вјеровања и традиционални обреди на данашњи дан имају посебну снагу и чувају дом од сваке несреће.

У црквама се током празничног богослужења служи литургија Светог Јована Златоустог, уз свечани чин великог освештања воде.

Љековита сила крстовданске водице

Освештана крстовданска вода дијели се окупљеном народу и чува у кући током цијеле године као заштита и симбол доброг здравља. Сматра се да ова светиња чисти душу и тијело, лијечи болести и избавља од гријеха.

Мајке на данашњи дан освештаним уљем праве знак крста на челу своје дјеце, а крстовданском водицом их умивају током године када год осјете потребу да их заштите од болести и злог ока.

Строга правила и народна вјеровања

На Крстовдан се традиционално спрема и уређује читаво домаћинство како би се кућа припремила за предстојећу зиму. Вјерује се да ће ономе ко данас не среди свој дом читаве године све ићи наопако. Такође, обичај је да се данас опере свијест и сав веш.

У српском народу за овај празник везане су и познате изреке: "Ко се крстом крсти, тај Крстовдан пости" и "На Крстовдан и војска пости", што јасно указује на важност строгог поста.

Прогноза времена према народним знаковима

С обзиром на то да је Крстовдан један од највећих празника, у народу се вјерује да се према данашњем времену може предвидјети читава наредна година. Вјетар који дува на данашњи дан биће најзаступљенији током током читаве године, док се у Срему традиционално мјери који ће од укрштених вјетрова надјачати.

У појединим крајевима посјећује се обичај да се уочи празника крст потопи у воду и однесе у цркву - уколико се вода смрзне, година ће бити родна и здрава, а ако изостане смрзавање, вјерује се да слиједи сушна и болешљива година.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

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православље

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