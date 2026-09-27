Logo

На Обљу код Калиновика откривање споменика српским жртвама

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
27.09.2026 08:28

Коментари:

0
свијеће паљење свијећа црква
Фото: Pexel/Arjanne Holsappel

Споменик свим погинулим Србима у ослободилачким ратовима од 1875. до 1995. године, са простора Црквене општине Улошке биће откривен и освештан данас на Обљу, у општини Калиновик.

На споменик су уписана имена 472 жртве од којих је 313 страдало у Другом свјетском рату.

Свету архијерејску литургију у Цркви Вазнесења Христовог служиће митрополит захумско-херцеговачки и приморски Димитрије, након чега ће бити служен парастос и освештан споменик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Калиновик

споменик

српске жртве

Коментари (0)

Више из рубрике

Минић у посјети приједорској болници

Градови и општине

Радови на модернизацији приједорске болнице почињу убрзо

15 ч

1
Манифестација Дани тикве у Источној Илиџи.

Градови и општине

Манифестација 'Дани тикве' окупила 80 излагача из БиХ и Србије

16 ч

0
Сазнајте све кључне информације о Љубиши Ћосићу, градоначелнику Источног Сарајева и функционеру СНСД-а. Проверите детаље из његове професионалне и политичке каријере.

Градови и општине

Ћосић: Данашње освештање Храма - доказ да су народ и црква на овим просторима једно

19 ч

0
Његова светост патријарх српски Порфирије на Палама у Храму Сабора Светог архангела Гаврила.

Градови и општине

Патријарх Порфирије: Православни светитељи вјерујућем српском народу отворили пут за спасење

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

27

Нови снимци собе за мучење: Погледајте шта је полиција затекла у вили

09

16

Земљотрес погодио БиХ

09

11

Исплати се изаћи напоље: Искористите сунчан и топао дан

09

04

Дивље свиње уништиле фудбалски терен: Штета око 60.000 евра

08

59

Британија се спрема за кризу: Апел грађанима да спреме залихе и кеш

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима