Исплати се изаћи напоље: Искористите сунчан и топао дан

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити сунчано и топло уз малу, а увече и умјерену облачност.
Вјетар ће бити слаб до умјерен источни и сјевероисточни. У Херцеговини ујутро и увече умјерена, на ударе и јака бура, а током дана јужни вјетар, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
Максимална температура ваздуха од 19 до 26, у вишим предјелима од 16 степени Целзијусових.
Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у већем дијелу Српске и ФБиХ претежно сунчано вријеме, уз маглу по котлинама и уз ријечне токове.
Температура измјерена у 8.00 часова: Бјелашница и Соколац један, Рибник четири, Хан Пијесак пет, Сански Мост, Чемерно, Шипово, Кнежево, Мркоњић Град и Сребреница шест, Јајце, Ливно, Сарајево, Бањалука и Нови Град седам, Бихаћ, Приједор и Добој осам, Рудо и Вишеград девет, Бијељина, Гацко и Фоча 10, Мраковица и Билећа 11, Требиње 14 и Мостар 19 степени Целзијусових.
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