Скок цијена горива и пшенице: Ево зашто брашно ипак неће поскупити

Аутор:АТВ редакција
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Иако цијена горива и пшенице расте, млинари поручују да брашно неће поскупити.
На појединим пумпама, литар дизела је достигао 4 КМ, а цијене полаку дижу и нафташи код којих је ово гориво било нешто јефтиније.
Раст цијена најважнијих пољопривредних производа обиљежио је протеклу седмицу и на Продуктној берзи. Највећи скок забиљежила је пшеница, која је за само седам дана поскупила 5,61 одсто .Млинари из Српске, међутим, поручују да поскупљење брашна није ни у најави.
Разлог је, како кажу, јефтино брашно које долази из Србије.
"Врећа домаћег стандардног брашна од 25 килограма кошта 22,5 КМ. С друге стране, врећа брашна из Србије кошта 18 КМ. Дакле, јасно је да немамо избора, него да држимо стару цијену. У супротном, још више бисмо били неконкурентни", кажу за Српскаинфо млинари.
Додају да њихово пословање притискају поскупљења горива и сировина, те повећање плата, али да, засад, уопште не размишљају о поскупљењу брашна.– Тачно је да многи од нас послују на ивици позитивног резултата, али не можемо да дижемо цијене. Једноставно, Србија има вишак жита и брашна које пласира на наше тржиште по далеко нижој цијени од домаћег. Зато су нам руке везане. Ово је трећа година, заредом, како се цијена брашна није мијењала – поручују млинари.
Иако брашно није дуго поскупљивало, пекаре су у неколико наврата дизале цијене својих производа.
Пекари су више пута поручили да брашно није поскупило, али да им трошкове пословања дижу веће плате, те поскупљење енергената. Према њиховој рачуници, енергенти у пекарској производњи учествују 10 одсто, плате 35 одсто, а сировине, прије свега брашно, 30 одсто.
"Иако је цијена брашна стабилна, пекарски производи су поскупили у 2026. Разлог је што се у Српску не увози јефтинији хљеб из Србије, па домаћи пекари немају конкуренције. Да је потрошачима доступнији јефтинији хљеб из увоза, и пекари би добро размислили, при но што подигну своје цијене. Овако, остварују екстрапрофит", поручују млинари.
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