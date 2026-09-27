Британија се спрема за кризу: Апел грађанима да спреме залихе и кеш

Аутор:АТВ редакција
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Вес Стритинг је навео да се Велика Британија суочава са ризицима које представљају непријатељске државе и терористичке групе, али и са све екстремнијим временским појавама, укључујући поплаве и шумске пожаре.
Он је позвао "појединце" да размисле о томе како да буду спремни за природне непогоде, терористичке нападе или, у екстремним околностима, рат.
Министар одбране Велике Британије Вес Стритинг позвао је грађане да код куће имају залихе готовине, флаширане воде и конзервиране хране у случају рата или природних катастрофа, упозоривши да је Велика Британија изложена већем ризику од пожара, поплава, сајбернапада и других пријетњи.
Стритинг је рекао да је Британији потребан приступ који укључује "цијело друштво" како би се повећала отпорност земље, али је истакао да грађани на пријетње треба да буду "опрезни, а не узнемирени".
У разговору за британски лист "Сан" Стритинг је рекао да припрема грађана не представља велики захтјев, већ подразумијева основне мјере предострожности.
"Да ли код куће имају оно што им је потребно ако на неко вријеме изгубе приступ електронском банкарству? Шта ако дође до нестанка струје?", рекао је Стритинг.
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Он је додао да би грађани требало да буду припремљени и у случају опасности од шумских пожара или поплава.
"То значи имати нешто готовине код куће, залиху флаширане воде и конзервирану храну којој можете да приступите ако нестане струје и не можете да кувате на шпорету или у микроталасној", рекао је британски министар.
Стритинг је навео да се Велика Британија суочава са ризицима које представљају непријатељске државе и терористичке групе, али и са све екстремнијим временским појавама, укључујући поплаве и шумске пожаре. Он је позвао "појединце" да размисле о томе како да буду спремни за природне непогоде, терористичке нападе или, у екстремним околностима, рат.
Стритинг је упозорио да овакве поруке могу изазвати претјеране реакције грађана, али је истакао да је отпорност друштва "увијек важна за једну земљу".
Британска влада објавила је и списак потрепштина за хитне случајеве за које препоручује да их свако домаћинство има у случају катастрофе.
На списку се, између осталог, налазе комплет за прву помоћ, батерије, батеријска лампа и радио-пријемник, преноси РТ Балкан.
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