Земљотрес погодио БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 3,1 степен Рихтера забиљежен је у 8:34 часова на подручју Босне и Херцеговине.
Епицентар потреса лоциран је у близини насеља Ковачи код Горажда, на географским координатама ширине 43.6895 и дужине 18.7915.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 22 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) September 27, 2026
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⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/kkySz9Mgti
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, био је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о евентуалној материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију на терену.
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