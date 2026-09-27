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Земљотрес погодио БиХ

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27.09.2026 09:16

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Земљотрес погодио БиХ
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес магнитуде 3,1 степен Рихтера забиљежен је у 8:34 часова на подручју Босне и Херцеговине.

Епицентар потреса лоциран је у близини насеља Ковачи код Горажда, на географским координатама ширине 43.6895 и дужине 18.7915.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, био је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о евентуалној материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију на терену.

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Тагови :

Земљотрес

Босна и Херцеговина

Рихтерова скала

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