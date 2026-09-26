Лавров загрмио у УН због БиХ и Србије: Обећавате Србима илузију

Аутор:АТВ редакција
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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је на сједници Генералне скупштине УН да Запад угрожава животе милијарди људи, док истовремено приморава Србију да се помири да је изгубила Косово и Метохију и да одустане од сопствене историје.
Он је рекао да Запад све више прибјегава грубој сили и да дјелује непредвидиво и авантуристички, чиме угрожава животе и благостање милиона, ако не и милијарди становника заједничке планете, преноси "Спутњик".
"Политика силе и двоструких стандарда Запада дестабилизује ситуацију свуда, док на Балкану ЕУ очигледно игнорише Резолуцију 1244 Савјета безбједности УН и приморава Србију да се помири с тим да је изгубила Косово и Метохију, те да се одрекне сопствене историје", рекао је Лавров.
Он је додао да Запад приморава Србију да уведе санкције Русији, док јој обећава илузију перспективе европских интеграција.
Истовремено, према његовим ријечима, у оквиру покушаја централизације БиХ, Срби се присиљавају да се одрекну уставних права која су им гарантована Дејтонским споразумом и Савјетом безбједности УН.
Лавров је такође изјавио да готово читав Запад сваке године гласа против руске резолуције којом се осуђује глорификација нацизма.
"Желио бих да нагласим да резултати Другог свјетског рата представљају темељ послијератног свјетског поретка и утврђени су Повељом УН", рекао је руски министар спољних послова.
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