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Dodik: SNSD sigurno ide ka još jednoj velikoj izbornoj pobjedi

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27.09.2026 08:45

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Милорад Додик
Foto: x.com/miloraddodik

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da ta stranka sigurno ide prema još jednoj velikoj izbornoj pobjedi.

"Narod prepoznaje i podržava našu politiku borbe za Republiku Srpsku, njenu stabilnost, razvoj i slobodu", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je u osvrtu na prethodnu sedmicu podsjetio da je boravio u Istočnom Novom Sarajevu, Palama, Šekovićima, Sokocu, Višegradu, Čajniču, Trnovu, Novom Goraždu, Kalinoviku i Gradišci.

"Svuda sam osjetio istu energiju, snagu i odlučnost naroda. To je pobjednička energija koja će donijeti sigurnu pobjedu Željke Cvijanović, Save Minića i SNSD-a", naglasio je Dodik.

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Milorad Dodik

SNSD

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