Dodik: SNSD sigurno ide ka još jednoj velikoj izbornoj pobjedi

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da ta stranka sigurno ide prema još jednoj velikoj izbornoj pobjedi.
"Narod prepoznaje i podržava našu politiku borbe za Republiku Srpsku, njenu stabilnost, razvoj i slobodu", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
SNSD sigurno ide prema još jednoj velikoj izbornoj pobjedi. Narod prepoznaje i podržava našu politiku borbe za Republiku Srpsku, njenu stabilnost, razvoj i slobodu.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 27, 2026
Tokom sedmice boravio sam u Istočnom Novom Sarajevu, Palama, Šekovićima, Sokocu, Višegradu, Čajniču, Trnovu, Novom… pic.twitter.com/owdjIlSGfe
Dodik je u osvrtu na prethodnu sedmicu podsjetio da je boravio u Istočnom Novom Sarajevu, Palama, Šekovićima, Sokocu, Višegradu, Čajniču, Trnovu, Novom Goraždu, Kalinoviku i Gradišci.
"Svuda sam osjetio istu energiju, snagu i odlučnost naroda. To je pobjednička energija koja će donijeti sigurnu pobjedu Željke Cvijanović, Save Minića i SNSD-a", naglasio je Dodik.
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