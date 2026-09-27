Isplati se izaći napolje: Iskoristite sunčan i topao dan

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano i toplo uz malu, a uveče i umjerenu oblačnost.
Vjetar će biti slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini ujutro i uveče umjerena, na udare i jaka bura, a tokom dana južni vjetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 26, u višim predjelima od 16 stepeni Celzijusovih.
Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u većem dijelu Srpske i FBiH pretežno sunčano vrijeme, uz maglu po kotlinama i uz riječne tokove.
Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica i Sokolac jedan, Ribnik četiri, Han Pijesak pet, Sanski Most, Čemerno, Šipovo, Kneževo, Mrkonjić Grad i Srebrenica šest, Jajce, Livno, Sarajevo, Banjaluka i Novi Grad sedam, Bihać, Prijedor i Doboj osam, Rudo i Višegrad devet, Bijeljina, Gacko i Foča 10, Mrakovica i Bileća 11, Trebinje 14 i Mostar 19 stepeni Celzijusovih.
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