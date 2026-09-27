Logo

Isplati se izaći napolje: Iskoristite sunčan i topao dan

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
27.09.2026 09:11

Komentari:

0
Сунце
Foto: pexels/Erkan Utu

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano i toplo uz malu, a uveče i umjerenu oblačnost.

Vjetar će biti slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini ujutro i uveče umjerena, na udare i jaka bura, a tokom dana južni vjetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 26, u višim predjelima od 16 stepeni Celzijusovih.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u većem dijelu Srpske i FBiH pretežno sunčano vrijeme, uz maglu po kotlinama i uz riječne tokove.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica i Sokolac jedan, Ribnik četiri, Han Pijesak pet, Sanski Most, Čemerno, Šipovo, Kneževo, Mrkonjić Grad i Srebrenica šest, Jajce, Livno, Sarajevo, Banjaluka i Novi Grad sedam, Bihać, Prijedor i Doboj osam, Rudo i Višegrad devet, Bijeljina, Gacko i Foča 10, Mrakovica i Bileća 11, Trebinje 14 i Mostar 19 stepeni Celzijusovih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vremenska prognoza

Vrijeme danas

sunčano i toplo

Komentari (0)

Više iz rubrike

brašno pšenica hrana

Društvo

Skok cijena goriva i pšenice: Evo zašto brašno ipak neće poskupiti

1 h

0
Старо вјеровање на Крстовдан: Ево шта значи ако вода смрзне

Društvo

Staro vjerovanje na Krstovdan: Evo šta znači ako voda smrzne

1 h

0
Слађана Милошевић

Društvo

Slađana Milošević Banjaluku zamijenila Italijom pa otkrila šta joj fali

12 h

0
Мали пољопривредници Српске - будућност која обећава

Društvo

Mali poljoprivrednici Srpske - budućnost koja obećava

13 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

27

Novi snimci sobe za mučenje: Pogledajte šta je policija zatekla u vili

09

16

Zemljotres pogodio BiH

09

11

Isplati se izaći napolje: Iskoristite sunčan i topao dan

09

04

Divlje svinje uništile fudbalski teren: Šteta oko 60.000 evra

08

59

Britanija se sprema za krizu: Apel građanima da spreme zalihe i keš

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima