Divlje svinje uništile fudbalski teren: Šteta oko 60.000 evra

Čopor divljih svinja potpuno je uništio fudbalski teren kluba TSV 1923 Nojenbau u mjestu Feric u njemačkoj pokrajini Tiringiji, pričinivši štetu procijenjenu na oko 60.000 evra.

Životinje su tokom jedne noći u martu prekopale gotovo čitav teren, pretvorivši travnatu površinu u blatnjavu njivu.

Zbog toga fudbaleri malog kluba nisu mogli da treniraju niti da odigravaju utakmice, a prema navodima kluba, teren je od tada još tri puta bio na meti divljih svinja, prenosi Bild.

"Iz dana u dan više nismo mogli da treniramo, a kamoli da igramo utakmice. Nema ni alternativnih terena. To je frustrirajuće", rekao je predsjednik kluba Hartmut Štauh.

TSV 1923 Nojenbau ima oko 90 članova i takmiči se u nižem rangu njemačkog fudbala. Klub, međutim, nema dovoljno novca da sam finansira obnovu terena.

Opština je obećala 3.000 evra pomoći, dok se klub naredne godine nada dodatnim sredstvima pokrajinskog sportskog saveza i donacijama.

Problem nije samo sportski.

Teren je, prema riječima predsjednika kluba, bio jedno od glavnih mjesta okupljanja oko 300 stanovnika ovog malog mjesta.

Na njemu su se održavali sportski turniri, vašari, prvomajske proslave i druga okupljanja.

Mještani kao najvažnije rješenje vide postavljanje ograde koja bi spriječila nove upade divljih svinja.

Teren se nalazi na oko 750 metara nadmorske visine i okružen je šumom, što dodatno pogoduje životinjama.

Slični problemi sa divljim svinjama zabilježeni su i na drugim mjestima u Njemačkoj, gdje su životinje prethodno uništavale travnate površine fudbalskih klubova, kao i prostore oko škola i igrališta, prenose Nezavisne.