Logo

Divlje svinje uništile fudbalski teren: Šteta oko 60.000 evra

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
27.09.2026 09:04

Komentari:

0
Дивље свиње излазе из шуме на улицу.
Foto: Pexels/Doğan Alpaslan Demir

Čopor divljih svinja potpuno je uništio fudbalski teren kluba TSV 1923 Nojenbau u mjestu Feric u njemačkoj pokrajini Tiringiji, pričinivši štetu procijenjenu na oko 60.000 evra.

Životinje su tokom jedne noći u martu prekopale gotovo čitav teren, pretvorivši travnatu površinu u blatnjavu njivu.

Zbog toga fudbaleri malog kluba nisu mogli da treniraju niti da odigravaju utakmice, a prema navodima kluba, teren je od tada još tri puta bio na meti divljih svinja, prenosi Bild.

"Iz dana u dan više nismo mogli da treniramo, a kamoli da igramo utakmice. Nema ni alternativnih terena. To je frustrirajuće", rekao je predsjednik kluba Hartmut Štauh.

TSV 1923 Nojenbau ima oko 90 članova i takmiči se u nižem rangu njemačkog fudbala. Klub, međutim, nema dovoljno novca da sam finansira obnovu terena.

Opština je obećala 3.000 evra pomoći, dok se klub naredne godine nada dodatnim sredstvima pokrajinskog sportskog saveza i donacijama.

Problem nije samo sportski.

Teren je, prema riječima predsjednika kluba, bio jedno od glavnih mjesta okupljanja oko 300 stanovnika ovog malog mjesta.

Na njemu su se održavali sportski turniri, vašari, prvomajske proslave i druga okupljanja.

Mještani kao najvažnije rješenje vide postavljanje ograde koja bi spriječila nove upade divljih svinja.

Teren se nalazi na oko 750 metara nadmorske visine i okružen je šumom, što dodatno pogoduje životinjama.

Slični problemi sa divljim svinjama zabilježeni su i na drugim mjestima u Njemačkoj, gdje su životinje prethodno uništavale travnate površine fudbalskih klubova, kao i prostore oko škola i igrališta, prenose Nezavisne.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

divlje svinje

Fudbalski teren

Njemačka

Komentari (0)

Pročitajte više

Велика Британија, застава

Svijet

Britanija se sprema za krizu: Apel građanima da spreme zalihe i keš

31 min

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: SNSD sigurno ide ka još jednoj velikoj izbornoj pobjedi

45 min

1
полиција Хрватска

Region

Policajac prijavljen zbog seksualnog uznemiravanja koleginica

49 min

0
свијеће паљење свијећа црква

Gradovi i opštine

Na Oblju kod Kalinovika otkrivanje spomenika srpskim žrtvama

1 h

0

Više iz rubrike

Велика Британија, застава

Svijet

Britanija se sprema za krizu: Apel građanima da spreme zalihe i keš

31 min

0
Ф-18

Svijet

Uzaludna uzbuna na nebu: Hitno dignuti borbeni avioni

12 h

0
Владимир Путин

Svijet

Otac Zelenski, spominje se i Hrvatska: Procurio identitet Putinove unuke

12 h

0
Олешка

Svijet

Ljudi jedu travu i korov: Nema hrane, vode i lijekova

13 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

27

Novi snimci sobe za mučenje: Pogledajte šta je policija zatekla u vili

09

16

Zemljotres pogodio BiH

09

11

Isplati se izaći napolje: Iskoristite sunčan i topao dan

09

04

Divlje svinje uništile fudbalski teren: Šteta oko 60.000 evra

08

59

Britanija se sprema za krizu: Apel građanima da spreme zalihe i keš

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima