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Zemljotres pogodio BiH

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27.09.2026 09:16

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Земљотрес погодио БиХ
Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres magnitude 3,1 stepen Rihtera zabilježen je u 8:34 časova na području Bosne i Hercegovine.

Epicentar potresa lociran je u blizini naselja Kovači kod Goražda, na geografskim koordinatama širine 43.6895 i dužine 18.7915.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, bio je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju na terenu.

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Tagovi :

Zemljotres

Bosna i Hercegovina

Rihterova skala

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