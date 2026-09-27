Zemljotres pogodio BiH

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Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres magnitude 3,1 stepen Rihtera zabilježen je u 8:34 časova na području Bosne i Hercegovine.

Epicentar potresa lociran je u blizini naselja Kovači kod Goražda, na geografskim koordinatama širine 43.6895 i dužine 18.7915. #Earthquake (#zemljotres) possibly felt 22 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:

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⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/kkySz9Mgti — EMSC (@LastQuake) September 27, 2026 Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, bio je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izvještaja o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju na terenu.

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