Zemljotres pogodio BiH

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres magnitude 3,1 stepen Rihtera zabilježen je u 8:34 časova na području Bosne i Hercegovine.
Epicentar potresa lociran je u blizini naselja Kovači kod Goražda, na geografskim koordinatama širine 43.6895 i dužine 18.7915.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 22 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) September 27, 2026
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Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, bio je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju na terenu.
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