Mitropolit Hrizostom: Uskoro ćemo obnoviti i crkvu na Čelebićima

Mitropolit dabrobosanski Hrizostom rekao je danas da je osveštanje Crkve Svete velikomučenice Nedjelje u Zavaitu kod Foče istorijski događaj ne samo za ovo selo, već i za cijeli čelebićki kraj, te da će uskoro biti obnoveljna i crkva na Čelebićima.

"Ovo je veliki događaj ne samo za Crkvu, nego i za narod, a posebno za ovo selo i za ovaj kraj. Nije samo u pitanju jedno selo, nego je Čelebić malo veći i širi pojam", rekao je mitropolit Hrizostom novinarima nakon Svete arhijerejske liturgije i osveštanja hrama.

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On je izrazio uvjerenje da će Bog blagosloviti da se ovaj kraj osnaži novim životom, novom nadom i novim svetinjama.

"Evo, ovu smo prvu sada podigli, ako Bog da, uskoro ćemo i obnoviti crkvu na Čelebićima, a ako Bog da i dalje, možda čak i otvorimo manastir ovdje", naveo je mitropolit dabrobosanski.

Prema njegovim riječima, današnji dan predstavlja istorijski događaj za sve koji su prisustvovali osveštanje, a posebno za Zavait i njegov narod.

Mitropolit Hrizostom zahvalio je i novinarima koji su propratili ovaj događaj, ističući značaj javnog svjedočenja o obnovi i izgradnji svetinja.

Kumovi današnjeg molitvenog slavlja bili su predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Parlamenta Slovenije Zoran Stevanović, koji je porijeklom iz ovog kraja, zajedno sa Slavkom Dunjićem koji je rođen u ovom selu.

Pored velikog broja vjernika, bogosluženju su prisustvovali i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i zamjenik predsjedavajuće u Savjetu ministara Staša Košarac.

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Crkva Svete velikomučenice Nedjelje u Zavaitu građena je od kraja 2023. godine, a temelje je u aprilu 2024. godine osveštao mitropolit Hrizostom.

Hram je izgrađen na površini od oko 60 metara kvadratnih, sa osnovom upisanog krsta dužine nešto manje od 15 i širine oko 12 metara.

Tokom izgradnje završeni su kupola i zvonik, trem i priprata, uređen je prostor oko hrama, a postavljeni su i polijeleji i ikonostas.

(Srna)