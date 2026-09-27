Proglašena vanredna situacija u bazi koju koristi američka vojska

U bazi Ferford Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) na jugozapadu Engleske, koju koriste američke snage, rano jutros je proglašena vanredna sitaucija, a nekoliko muškaraca je uhapšeno u njenoj blizini, zbog sumnje da su počinili krivična djela prema Zakonu o eksplozivima, saopštila je danas britanska policija.

Britanska vlada je odobrila Sjedinjenim Američkim Državama da koristi bazu RAF Ferford za izvođenje napada na iranske raketne položaje koji ugrožavaju brodove u Ormuskom moreuzu, prenose mediji.

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Vojni tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava trenutno ispituje određeni broj vozila oko baze.

Stanovnici Velforda, blizu baze Ferford, evakuisani su u rekreativni centar dok se istraga nastavlja, a trenutno je postavljen kordon u tom području, saopštila je policija.

Očevidac je za medije rekao da naoružana policija blokira prilaz glavnoj kapiji baze a oko 30 vozila hitnih službi, uključujući policijske automobile, vozila hitne pomoći i vatrogasnih kola, bilo je raspoređeno u selu Ferford, u blizini baze.

- U toku je evakuacija više objekata u oblasti Velford nakon proglašenja incidenta velikih razmjera. Ovo je usijedilo nakon hapšenja nekoliko muškaraca osumnjičenih za krivična djela u vezi sa Zakonom o eksplozivima - navodi se u saopštenju policije Glosteršira, koja se odnosi na selo u blizini baze.

Dodaje se da "specijalizovani vojni tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava trenutno pregleda više vozila".

Portparol američkog Ratnog vazduhoplovstva izjavio je da neće govoriti o konkretnim mjerama zaštite snaga u toj bazi.

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- 501. krilo za borbenu podršku i ostala naša krila stacionirana u Velikoj Britaniji ostaju na oprezu i preduzeće odgovarajuće mjere kako bi osigurali bezbjednost i sigurnost američkih pripadnika vojske, civila, ugovarača i njihovih porodica - rekao je portparol.

On je dodao da se stalno procjenjuju različiti faktori koji određuju koje će mjere biti uvedene ili mijenjane radi zaštite objekata, ljudi i njihovih porodica.

Baza Ferford ima jedini aerodrom u Evropi koji američka vojska koristi za teške strateške bombardere poput B-52 i B-1B Lanser.

(sputniknews.com)