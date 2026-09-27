Logo

Otkrivamo ko je uhapšen na Kipru zbog pokušaja ubistva u BiH

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
27.09.2026 14:09

Komentari:

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Foto: Pexels

Stevan Garić (33) iz Milića uhapšen je na Kipru na osnovu Interpol potjernice koja je za njim raspisana zbog učešća u pokušaju ubistva Slobodana Vasiljevića u Šekovićima u junu 2019. godine, saznaje ATV.

Garić je uhapšen na aerodromu u Larnaki, nakon što je letom iz Beograda sletio na Kipar. Tokom pasoške kontrole utvrđeno je da za njim raspisana crvena potjernica.

”Prilikom dolaska na Kipar policija na aerodromu uhapsila je 33-godišnjeg muškarca kojeg traže vlasti BiH u vezi sa slučajem pokušaja ubistva. Određen mu je pritvor radi pokretanja postupka za njegovo izručenje”, saopštila je kiparska policija.

хапшење, лисице

Hronika

U BiH ga tražili godinama, uhapšen 2.000 kilometara dalje

Protiv Garića se pred Okružnim sudom u Istočnom Sarajevu vodi krivični postupak po optužnici za pokušaj ubistva Slobodana Vasiljevića, koji je brutalno pretučen 2. juna 2019. godine ispred pravoslavne crkve u Šekovićima.

Za pokušaj ubistva optuženo je osam osoba, od kojih je Stefan Radovanović, poslije sporazumnog priznanja krivice osuđen na četiri godine zatvora. U prvostepenom postupku Stevan Garić i Miljan Milić osuđeni su na po 25 mjeseci zatvora i sud je djelo prekvalifikovao u nanošenje tjelesnih povreda, dok je petoricu optuženih oslobodio optužbe.

Tu presudu je ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske i postupak vratio na ponovno suđenje Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu. Budući da se nije odazivao na ročišta za Garićem je raspisana potjernica, na osnovu koje je i uhapšen.

Postupak protiv njega je razdvojen u odnosu na ostale optužene kojima je suđenje u toku i nalazi se u završnoj fazi. Optuženi su Miljan Milić, Nebojša Petković, Milutin Kandić, Goran Čalmić, Nebojša Ozimković i Slaviša Jurošević.

Prema optužnici Slobodan Vasiljević napadnut je između 1. i 2. juna 2019. godine ispred dvorišta pravoslavne crkve u Šekovićima.

Kobne večeri dio optuženih sačekao je Vasiljevića da izađe iz parohijskog doma. Milić mu je prvi prišao i iz svoje jakne izvadio metalnu šipku, kojom je Vasiljevića udario u glavu, usljed čega je pao na asfalt. Potom su Milić i Radovanović nastavili zajedno da ga udaraju, i to Milić metalnom šipkom i nogama, a Radovanović nogama, navodi se u optužnici.

Dodaje se da je u tom trenutku do Vasiljevića, koji je ležao na asfaltu, dotrčao Jurošević, zajedno sa Garićem, Petkovićem, Kandićem i Čalmićem, koji su nastavili sa brutalnim premlaćivanjem. Vasiljević je zadobio teške povrede, među kojima i prelom lobanje zbog kojeg je završio u komi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Stevan Garić

Kipar

hapšenje

Interpolova potjernica

Komentari (0)

Pročitajte više

Пало стабло у Дебељацима.

Banja Luka

Posjekli vijekovna stabla, a trula zaboravili: Nemar Grada zamalo doveo do tragedije

3 h

0
Задивљујућа фреска Исуса Христа у величанственој куполи Храма Светог Саве у Београду.

Savjeti

Dan mira u kući: Evo šta nedjeljom ne valja raditi, naši stari su strogo poštovali ova pravila

3 h

0
МУП РС полиција лого возило

Hronika

Za osam mjeseci 26 počinilaca krivičnih djela uhvaćeno na licu mjesta

3 h

0
Ерозија и разарање изазвани ријеком након природне катастрофе.

Svijet

Poplave i klizišta usljed obilne kiše: Stradalo 70 osoba, više njih se vodi kao nestalo

3 h

0

Više iz rubrike

МУП РС полиција лого возило

Hronika

Za osam mjeseci 26 počinilaca krivičnih djela uhvaćeno na licu mjesta

3 h

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Hronika

Uhapšen muškarac koji je brutalno napao policajca u BiH

5 h

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Hronika

U BiH ga tražili godinama, uhapšen 2.000 kilometara dalje

19 h

1
Шмрку и још тројици продужен притвор

Hronika

Šmrku i još trojici produžen pritvor

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

14

Tramp: Rekordna količina nafte prošla Ormuskim moreuzom

17

11

Šta se dešava u organizmu ako prebrzo jedemo?

17

09

Minić: Sa Saksom o globalnim ekonomskim kretanjima i izazovima s kojima se suočava Srpska

16

55

Cvijanović: Srpska ostaje posvećena razvoju, stabilnosti i otvorenom dijalogu

16

49

Šetalište ili parking? Automobili u Parku "Mladen Stojanović" među pješacima

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima