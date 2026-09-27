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Poplave i klizišta usljed obilne kiše: Stradalo 70 osoba, više njih se vodi kao nestalo

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27.09.2026 13:42

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Ерозија и разарање изазвани ријеком након природне катастрофе.
Foto: Franklin Peña Gutierrez/Pexels

Obilne kiše i oluje izazvale su poplave i klizišta u kojima je u Indiji poginulo 56 ljudi, a u Nepalu 14, dok se 11 osoba vodi kao nestalo, saopštile su vlasti ovih zemalja i upozorile na mogućnost dodatnih padavina.

Indijska sjeverna država Utar Pradeš zabilježila je 66,5 milimetara kiše od 25. septembra, u poređenju sa uobičajenih 7,6 milimetara za ovaj period.

U toku su spasilačke operacije i podjela pomoći u poplavljenim područjima.

МУП РС полиција

Hronika

Za osam mjeseci 26 počinilaca krivičnih djela uhvaćeno na licu mjesta

Zvaničnicima je naloženo da procijene štetu na usjevima i obezbijede nadoknadu.

U izvještajima se navodi da je u Indiji povrijeđeno još 46 ljudi i oštećeno više od 1.000 kuća.

Vlasti Nepala upozorile su na moguće bujične poplave u 49 od 77 okruga u zemlji, jer nivo vode u glavnim rijekama i pritokama nastavlja da raste.

(Srna)

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Nepal

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Poplava

Indija

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