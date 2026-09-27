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Dodik, Minić i Cvijanović sa narodom Manjače: Razvoj ovog kraja - naš cilj

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27.09.2026 14:24

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Додик, Минић и Цвијановић са народом Мањаче: Развој овог краја - наш циљ
Foto: Ustupljena fotografija

Kandidat za predsjednika Republike Srpske Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović posjetili su Stričiće na Manjači.

Oni su su u srdačnom razgovoru sa domaćinima potvrdili da je nastavak razvoja ovog kraja njihov zajednički i najvažniji cilj.

U skladu sa tradicionalnim običajima Zmijanja i Stričića, pred visoke zvanice domaćini su iznijeli tradicionalnu domaću pitu simbol dobrodošlice, poštovanja i domaćinskog dočeka za najdraže goste.

Dodik, Minić i Cvijanović sa narodom Manjače

Iz SNSD-a su putem zvanične Fejsbuk stranice poručili da svaki susret sa vrijednim i čestitim narodom Manjače donosi novu snagu, te da će razvoj i briga o svakom mjestu u Srpskoj uvijek biti na prvom mjestu.

"Pavići i Stričići znaju ko gradi jaku budućnost. Zato 4. oktobra svi zajedno biramo pobjedu i siguran put naprijed uz SNSD. Uvijek uz narod, uvijek uz Srpsku", navedeno je u objavi.

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Manjača

Milorad Dodik

Savo Minić

Željka Cvijanović

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