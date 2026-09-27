Dodik, Minić i Cvijanović sa narodom Manjače: Razvoj ovog kraja - naš cilj

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Kandidat za predsjednika Republike Srpske Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović posjetili su Stričiće na Manjači.
Oni su su u srdačnom razgovoru sa domaćinima potvrdili da je nastavak razvoja ovog kraja njihov zajednički i najvažniji cilj.
U skladu sa tradicionalnim običajima Zmijanja i Stričića, pred visoke zvanice domaćini su iznijeli tradicionalnu domaću pitu simbol dobrodošlice, poštovanja i domaćinskog dočeka za najdraže goste.
Iz SNSD-a su putem zvanične Fejsbuk stranice poručili da svaki susret sa vrijednim i čestitim narodom Manjače donosi novu snagu, te da će razvoj i briga o svakom mjestu u Srpskoj uvijek biti na prvom mjestu.
"Pavići i Stričići znaju ko gradi jaku budućnost. Zato 4. oktobra svi zajedno biramo pobjedu i siguran put naprijed uz SNSD. Uvijek uz narod, uvijek uz Srpsku", navedeno je u objavi.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h1
Hronika
3 h0
Banja Luka
3 h0
Savjeti
3 h0
Republika Srpska
3 h1
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h14
Republika Srpska
8 h2
Najnovije
Najčitanije
17
14
17
11
17
09
16
55
16
49
Trenutno na programu