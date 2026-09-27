Dodik: Izgradnja hrama i razvoj parka prilika za oživljavanje Zavaita

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da će izgradnja hrama u Zavaitu, zajedno sa razvojem nacionalnog parka, doprinijeti oživljavanju ovog kraja i stvoriti uslove da on bude još prosperitetniji.

Milorad Dodik i Zoran Stevanović

Dodik je nakon osveštanja Hrama naveo da je, zajedno sa predsjednikom slovenačkog parlamenta Zoranom Stevanovićem, koji je porijeklom iz ovog kraja, bio uključen u aktivnosti koje su doprinijele da hram bude izgrađen i završen za današnje osvećenje.

"Ovo je zaista divan kraj, ovdje je prekrasan vazduh i mislim da će sve ovo učiniti da ovaj kraj bude još prosperitetniji i još bolji", rekao je Dodik novinarima nakon Svete arhijerejske liturgije.

On je istakao da će ovdje biti i sjedište nacionalnog parka, što će, kako je rekao, omogućiti da se zaokruži cjelokupan koncept poslova potrebnih za osnaživanje vjere u život ovog kraja.

Dodik je naveo da je već početkom izgradnje hrama u ovom kraju počela izgradnja više od 15 do 20 vikendica, što pokazuje da postoji interesovanje za boravak i život na ovom području.

"To je način oživljavanja Zavaita i okoline", istakao je Dodik.

On je ocijenio da će, imajući u vidu klimatske promjene, ovakve destinacije u budućnosti biti sve privlačnije ljudima koji će tražiti mjesta za odmor i boravak, što vidi kao priliku za razvoj Zavaita i okolnog kraja.

"Ovo će biti biser u budućem vremenu. Ljudi će tražiti da se sklone na ovakve destinacije i tu je šansa ovog područja", rekao je Dodik.

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit dabrobosanski Hrizostom osveštao je danas u Zavaitu kod Foče Crkvu Svete velikomučenice Nedjelje, istkašavši da to predstavlja novi početak i vaskrsenje ovog sela, koje je u proteklim decenijama bilo izloženo raseljavanju i stradanju.

Kumovi ovog molitvenog slavlja bili su predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Parlamenta Slovenije Zoran Stevanović, koji je porijeklom iz ovog kraja, zajedno sa Slavkom Dunjićem koji je rođen u ovom selu.

Pored velikog broja vjernika, bogosluženju su prisustvovali i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i zamjenik predsjedavajuće u Savjetu ministara Staša Košarac.

Crkva Svete velikomučenice Nedjelje u Zavaitu građena je od kraja 2023. godine, a temelje je u aprilu prošle godine osveštao mitropolit Hrizostom.

Hram je izgrađen na površini od oko 60 metara kvadratnih, sa osnovom upisanog krsta dužine nešto manje od 15 i širine oko 12 metara.

Tokom izgradnje završeni su kupola i zvonik, trem i priprata, uređen je prostor oko hrama, a postavljeni su i polijeleji i ikonostas.

Osvećenjem hrama ispunjena je viševjekovna želja mještana Zavaita, prenosi Srna.