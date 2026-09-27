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Za osam mjeseci 26 počinilaca krivičnih djela uhvaćeno na licu mjesta

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27.09.2026 13:33

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Foto: ATV

Zahvaljujući dobroj saradnji sa građanima, policijski službenici Policijske uprave Trebinje su za osam mjeseci na mjestu izvršenja krivičnog djela uhvatili 26 počinilaca.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave, riječ je o različitim krivičnim djelima, od zlupotrebe opojnih droga do imovinskih delikata. Jedan od razloga za ovakav rezultat je i prisutnost policijskih službenika na ulicama, koji su za osam mjeseci neposrednim zapažanjem uočili četiri krivična djela.

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"Veoma je važno da smo svi svjesni koliko je za rasvjetljavanje krivičnog djela značajna pravovremena prijava. Ono što je još važnije, jeste da empatija među građanima nije nestala. Ne možemo da razmišljamo da se to neće nama desiti. Nikad se ne zna kada neko može biti oštećen u krivičnom djelu. Tu nastupa komšijska solidarnost. Neophodno je da se odgovorno ponašamo prema ličnoj imovini, ali i prema imovini onih koji su oko nas", navedeno je u saopštenju.

Iz Policijske uprave Trebinje stalno apeluju na građane da, ukoliko primjete bilo kakvo nepoznato ili sumnjivo lice u blizini svoje kuće ili u ulici u kojoj žive, pozovu policiju. Rekacija policije u skladu sa pozitivnim normama u kombinaciji sa pravovremenom prijavom je uvijek najbolje rješenje kako za oštećene građane tako i za policijske službenike, poručuju iz Policijske uprave .

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