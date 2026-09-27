Uhapšen muškarac koji je brutalno napao policajca u BiH

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Muškarac inicijala M.B. iz Širokog Brijega, uhapšen je zbog napada na policijskog službenika Policijske uprave Široki Brijeg.
Kako je potvrđeno iz MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona, u nastavku intenzivnih aktivnosti na rasvjetljavanju napada na policijskog službenika Policijske uprave Široki Brijeg, policijski službenici Uprave policije MUP-a ZHK, uhapsili su M.B. iz Širokog Brijega koji se dovodi u vezu s ovim teškim krivičnim djelom.
Region
Rusi pali zbog poligrafa, IT opreme i milion evra
- Nad osobom lišenom slobode provodi se kriminalistička obrada, dok se pod nadzorom Županijskog tužilaštva ŽZH nastavljaju sve potrebne mjere i radnje u cilju prikupljanja dokaza za počinjeno kazneno djelo “Ubistvo u pokušaju” . Zbog zaštite istrage u ovom trenutku nismo u mogućnosti iznositi više pojedinosti – potvrdio je portparol MUP-a ZHK Marko Banožić za "Avaz".
O svim daljnjim relevantnim informacijama javnost će biti pravodobno obaviještena, rečeno je iz policije.
Podsjetićemo, incident se dogodio juče oko 6 sati.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
2 h2
Gradovi i opštine
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
13
42
13
33
13
28
13
20
13
09
Trenutno na programu