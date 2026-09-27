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Uhapšen muškarac koji je brutalno napao policajca u BiH

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27.09.2026 12:14

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Muškarac inicijala M.B. iz Širokog Brijega, uhapšen je zbog napada na policijskog službenika Policijske uprave Široki Brijeg.

Kako je potvrđeno iz MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona, u nastavku intenzivnih aktivnosti na rasvjetljavanju napada na policijskog službenika Policijske uprave Široki Brijeg, policijski službenici Uprave policije MUP-a ZHK, uhapsili su M.B. iz Širokog Brijega koji se dovodi u vezu s ovim teškim krivičnim djelom.

Лисице на рукама

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- Nad osobom lišenom slobode provodi se kriminalistička obrada, dok se pod nadzorom Županijskog tužilaštva ŽZH nastavljaju sve potrebne mjere i radnje u cilju prikupljanja dokaza za počinjeno kazneno djelo “Ubistvo u pokušaju” . Zbog zaštite istrage u ovom trenutku nismo u mogućnosti iznositi više pojedinosti – potvrdio je portparol MUP-a ZHK Marko Banožić za "Avaz".

O svim daljnjim relevantnim informacijama javnost će biti pravodobno obaviještena, rečeno je iz policije.

Podsjetićemo, incident se dogodio juče oko 6 sati.

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Tagovi :

Široki Brijeg

hapšenje

napad na policiju

Napadač

MUP ZHK

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