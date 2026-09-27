Užas na putu za Oktoberfest: Prevrnuo se autobus, ima mrtvih

Dvije osobe su poginule kada se turistički autobus prevrnuo na auto-putu A96 kod Buhloea, u njemačkoj pokrajini Bavarskoj. Više ljudi je povređeno, među njima osmoro teško.

Prema informacijama BILD-a, putnici su išli na Oktoberfest u Minhen. Teška saobraćajna nesreća dogodila se rano jutros, oko šest sati, kod izlaza Buhloe-Istok, u smjeru ka Minhenu.

Portparolka policije Gornje Bavarske rekla je da se u autobusu nalazilo oko 50 ljudi.

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„U turističkom autobusu bilo je oko 50 osoba. Riječ je o turističkoj grupi sa Filipina“, ispričala je ona.

Jedna osoba preminula je na mjestu nesreće. Druga je prvobitno bila životno ugrožena, ali je kasnije podlegla povredama. Portparol policije Martin Kornils, koji se nalazi na mjestu nesreće, potvrdio je da su putnici iz Milana krenuli na poznati festival.

Autobus sletio niz nasip, uzrok još nepoznat

Prema dosadašnjim informacijama policije, turistički autobus registrovan u Italiji sletio je sa desne strane kolovoza, bez kontakta sa drugim vozilom. Potom je pao niz nasip pored auto-puta, a prednje vetrobransko staklo autobusa potpuno je uništeno.

Uzrok nesreće još nije poznat. Tužilaštvo je angažovalo vještaka koji će rekonstruisati nesreću i pokušati da utvrdi zbog čega je vozilo sletjelo sa puta.

Na mjestu nesreće angažovan je veliki broj pripadnika hitnih službi, a tokom jutra iznad područja je kružio i helikopter. Vatrogasci su prevrnuti autobus na nasipu obezbijedili užadima i drvenim podupiračima.

Policija je prvobitno procijenila da je povređeno 26 osoba, ali je kasnije saopšteno da je situacija i dalje dinamična i da za sada može samo da potvrdi da ima veliki broj povređenih, od kojih osmoro teško. Identitet poginulih i povređenih još nije saopšten.

Prema navodima medija, oko 250 pripadnika policije, vatrogasaca i drugih hitnih službi angažovano je na mjestu ove tragedije, prenosi Telegraf.rs.