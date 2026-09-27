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Ova dva znaka do Nove godine ulaze u najsrećniji period

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27.09.2026 10:38

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Илустрација: срећна жена
Foto: Pexels

Svi mi imamo one teške faze u životu kada se pitamo da li će se silna preispitivanja i brige ikada završiti. Ponekad nam se čini da se zidovi ruše, a rješenja nema ni na vidiku.

Upravo zato će vas obradovati vijest da se za dva horoskopska znaka situacija iz korijena mijenja. Pred njima je period o kakvom su maštali, a sve do Nove godine čeka ih nevjerovatan vjetar u leđa, motivacija i prilike koje se ne propuštaju.

Da li se i vama čini da se planovi konačno pokreću sa mrtve tačke, ili još uvijek strpljivo čekate svoj srećan trenutak?

Za Ribe: Magla se razilazi, a kockice same liježu na svoje mjesto

Ako ste rođeni u znaku Ribe i ako ste se u prethodnom periodu osjećali kao da tapkate u mraku i da vam nijedna odluka nije čista, dobro znajte da niste sami. Pred vama je veliko rasterećenje koje donosi jasnije vidike i preko potreban mir.

Sve što je do juče djelovalo neizvjesno, sada polako počinje da dobija svoj smisao i da se slaže tačno tamo gdje treba. U narednim nedjeljama oslonite se isključivo na sopstvenu intuiciju, koja će vam bez greške pokazati kojim putem da krenete i koje prilike zaista vrijede.

Na poslovnom planu otvaraju se vrata za nove ideje i projekte, dok u privatnom životu konačno dolazi iskrena bliskost, toplina i duboko razumijevanje sa dragim ljudima.

Za Ovnove: Kad vatra u grudima ponovo počne da plamti

Za one najvatrenije među nama, za rogate Ovnove, stiže razdoblje puno neobuzdane energije i silne motivacije. Poslije perioda koji je bio prilično zahtjevan, iscrpljujući i usporen, ponovo ćete osjetiti onu staru, dobro poznatu želju da zasučete rukave.

Vaša čelična odlučnost pomoći će vam da se bez trunke straha uhvatite u koštac sa svakim izazovom koji vam se nađe na putu. Uživaćete u onom najljepšem osjećaju na svijetu da vi držite konce u svojim rukama i birate tačan pravac u kojem vaš život kreće.

Vrijeme je da zatvorimo stara poglavlja i poletimo

I Ribe i Ovnovi sada imaju šansu da podvuku crtu pod sve što je bilo teško i krenu u susret novim pobjedama. Bilo da se radi o poslu koji vas muči, emotivnim vezama koje traže osvježenje ili ličnim ciljevima o kojima tajno maštate, pred vama je razdoblje ispunjeno optimizmom.

Iskoristite ove dane mudro, vjerujte svom unutrašnjem glasu i ne dozvolite da vam sitnice kvare raspoloženje. Sreća je ovoga puta na vašoj strani, a na vama je samo da raširite ruke i prihvatite sve ono ljepo što vam život s ponosom nudi, prenosi Krstarica.

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