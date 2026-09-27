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Žalba zbog 10 grama hljeba koštala pekara čak 15.000 evra

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27.09.2026 10:27

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Жалба због 10 грама хљеба коштала пекара чак 15.000 евра
Foto: pexels

Deset grama hljeba pretvorilo se u trošak od čak 15.000 evra za jednog pekara u Njemačkoj.

Sve je počelo kada je mušterija kupila pola vekne, odnijela je kući i odlučila da provjeri njenu težinu. Kada je vagu pogledala malo pažljivije, ustanovila je da joj nedostaje svega 10 grama.

Neobična žalba zbog deset grama hljeba

Neobičan slučaj dogodio se u Pfafenhofenu na Ilmu u Bavarskoj, gdje 65-godišnji Matijas Brajtner vodi porodičnu pekaru. Godinama je u njegovim prodavnicama važilo jednostavno pravilo. Ako mušterija želi pola vekne, zaposleni presijeku hljeb na pola i naplate polovinu cijene.

Sve je funkcionisalo bez problema sve dok jedan kupac nije odlučio da izvaga svoju polovinu. Ispostavilo se da je dobio 10 grama manje nego što je očekivao.

Anonimni imejl i neočekivan odgovor pekara

Kupac se nije vratio u prodavnicu, već je pekaru poslao anonimni imejl sa žalbom. Brajtner mu je objasnio da je praktično nemoguće ručno presijeći veknu tako da obje polovine imaju identičnu težinu.

Odgovorio mu je, uz dozu humora, da jedna polovina ponekad ima nekoliko grama više, a druga nekoliko grama manje.

„Nekad dobiješ, nekad izgubiš. Sljedeći put će sigurno biti deset grama više“, poručio mu je pekar.

Strogi njemački propisi i reakcija nadležnih

Kupcu se odgovor očigledno nije dopao. Umjesto da se na tome završi, obratio se nadležnim organima. Slučajem se potom pozabavila njemačka služba nadležna za mjere i težine, a ispostavilo se da propisi zaista nisu bili na strani pekara.Problem nije bio u samih deset grama, već u načinu na koji se hljeb prodavao.

Propisi prave razliku između unaprijed upakovanih polovina hljeba i vekne koja se pred kupcem siječe na dva dijela. Ako pekara cijelu veknu presiječe tek kada kupac zatraži polovinu, nije dovoljno jednostavno naplatiti 50 odsto cijene.

Obaveza vaganja i prilagođavanje sistema

Svaki odsiječeni komad mora ponovo da se izmjeri na odgovarajućoj, kalibrisanoj vagi, a kupac plaća njegovu stvarnu težinu. Brajtner je hljeb prodavao po cijene od 4,80 evra za kilogram, pa je upravo stvarna težina odsiječene polovine morala da određuje koliko će kupac platiti.

Za vlasnika pekare tu je nastao pravi problem. Da bi nastavio da prodaje polovine vekni i istovremeno ispunio zakonske uslove, morao je da promijeni način rada u svojim prodavnicama.

Papren trošak za usklađivanje sa zakonom

Nabavljene su nove precizne vage, a bilo je potrebno prilagoditi i softver koji se koristi prilikom prodaje. Ukupan račun, prema riječima samog pekara, dostigao je čak 15.000 evra.

Dakle, nije riječ o novčanoj kazni od 15.000 evra zbog deset grama hljeba, već o trošku koji je nastao kada je pekara, nakon žalbe kupca, morala da uskladi prodaju sa propisima. Neke druge pekare odlučile su se za jednostavnije rješenje više uopšte ne prodaju pola svježe presiječene vekne.

Za Matijasa Brajtnera jedna anonimna žalba zbog svega deset grama tako je završila računom koji će vjerovatno pamtiti mnogo duže od kupca koji ju je podnio, prenosi Telegraf.rs.

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Hljeb

Njemačka

žalba

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