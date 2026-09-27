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Dnevni horoskop za 27. septembar: Pogledajte šta očekuje vaš znak

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27.09.2026 08:04

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Хороскоп
Foto: pexels/Pavel Danilyuk

Astrološka prognoza za 27. septembar donosi analizu poslovnih, emotivnih i zdravstvenih prilika za sve pripadnike Zodijaka.

Tokom ovog perioda pojedini znaci suočiće se sa poslovnim zastojima i potrebom za kompromisom, dok druge očekuju povoljne prilike u ljubavi i planiranje zajedničkih putovanja.

Ovan

Aspekti planeta mogu se odraziti na vaš poslovni plan u vidu zastoja ili odlaganja rada na nekom projektu. Mogući su nesporazumi u odnosu s partnerom, jer već duže vrijeme funkcionišete bez prave komunikacije. Poradite na ovom odnosu ukoliko vam je stalo. Od zdravstvenih tegoba moguća je upala grla.

Bik

Oprezno upravljajte finansijama jer su moguće nepredviđene prepreke i kratkotrajni zastoj. U ovom periodu slijedi stabilizacija u odnosu s partnerom, a očekuje vas i zajedničko putovanje. Od tegoba su mogući problemi sa disanjem i upala pluća, pa se savjetuje rendgenski pregled.

Blizanci

Pripremite rezervni plan jer su mogući zastoji i odlaganja na poslovnom putu. Slobodni Blizanci mogu se zaljubiti na prvi pogled u osobu koju će upoznati preko prijatelja. Povećana nervoza utiče na to da reagujete na svaku sitnicu.

Rak

Nepredviđeni splet okolnosti u okviru jedne saradnje donijeće vam promjenu planova i poslovnih saradnika. Poći će vam za rukom da sprovedete pozitivne promjene u vezi s partnerom, jer ste oboje spremni na kompromis. Potrebno je da se više krećete i posvetite rekreaciji.

Lav

Potreban je poseban oprez u upravljanju finansijama i izbegavanje rizičnih poslovnih poteza. Između vas i partnera može se ponovo pojaviti isti problem koji zahtijeva rješavanje. Potrebno je da se više odmarate zbog velike količine preuzetih obaveza.

Djevica

Biće potrebna revizija dosadašnjeg poslovanja i promjene u poslovnoj saradnji. Upoznali ste osobu o kojoj često razmišljate, a uskoro vas očekuju sastanak i zbližavanje jer su simpatije obostrane. Savjetuje se veći unos voća i povrća.

Vaga

Neko od kolega širi glasine o vama, što danas može dovesti do verbalnog konflikta. Vage koje su u vezi mogu proći kroz kratkotrajan turbulentan period i raspravu s partnerom zbog sitnica. Moguća je upala grla, pa izbjegavajte hladna gazirana pića.

Škorpija

Moguće su neočekivane prepreke ili zastoj zbog problema s dokumentacijom, zbog čega je dobro da imate rezervni plan. Obnavljanje veze sa osobom koja vam je mnogo značila u prošlosti dominantna je tema ovog perioda. Zbog variranja pritiska potrebna vam je odgovarajuća terapija.

Strijelac

Promjena u saradnji stvoriće neočekivane prepreke, a pošto niste spremni da odstupite od ranijih uslova, biće neophodno prilagođavanje. Nesuglasice s partnerom mogu kulminirati, zbog čega će jedna strana morati da popusti. Izbjegavajte masnu i začinjenu hranu zbog probavnih tegoba.

Jarac

Tempo vašeg poslovanja će usporiti, što može stvoriti poteškoće i odlaganja, ali je kompromisno rješenje na pomolu. Slobodne Jarčeve očekuje poznanstvo preko posla koje može prerasti u tajnu vezu. Mogući su problemi s kolenima i oticanje zglobova.

Vodolija

Vaša finansijska situacija zahtijeva pažnju i oprezno upravljanje novcem zbog mogućih vanrednih izdataka. Slobodne Vodolije mogu upoznati privlačnu osobu na društvenom skupu, nakon čega slijedi zbližavanje. Moguć je nedostatak gvožđa u organizmu.

Ribe

Bićete u situaciji da preispitate dosadašnju saradnju s jednim saradnikom, gdje će biti potreban kompromis. Ribe koje su u vezi očekuje zajedničko putovanje s partnerom i poboljšanje kvaliteta odnosa. Zbog problema sa sinusima potražite odgovarajuću terapiju, prenosi Kurir.

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