Ima li još žrtava? Srbin u šumi u Gracu seksualno uznemiravao žene

Policija u Gracu istražuje incident koji se dogodio u okrugu Marijatrost, nakon što je državljanin Srbije (30) osumnjičen da je sredinom septembra 2026. godine na području Lehvalda izvodio neprimjerene radnje pred dvije žene.

Kako navodi policija, muškarac je oko podneva boravio na području Am Lindenhofa. Između 12.00 i 12.45 časova navodno je pred dvije žene iz Graca, stare 22 i 24 godine, izvodio neprimjerene seksualne radnje.

Policija je, prema pisanju tamošnjih medija, ubrzo nakon prijave pronašla osumnjičenog u šumi, gdje je sjedio na jednoj od klupa u obližnjem parku.

Nakon sprovedenih policijskih mjera, 30-godišnjak je priveden i saslušan, dok se istraga o cijelom slučaju nastavlja, prenosi portal iz BiH Crna hronika.

Traže se moguće druge žrtve

Istražitelji sada pokušavaju da utvrde da li postoji još osoba koje su doživjele uznemiravanje, kao i eventualni svjedoci događaja na području šume u Gracu.

Policija sumnja da dvije žene koje su prijavile slučaj možda nisu jedine koje su imale neprijatan susret sa osumnjičenim.

Prema policijskom opisu, riječ je o muškarcu srednje visine, duže crne kose i sa bradom, neurednog izgleda. U vrijeme incidenta navodno je nosio sivu majicu i zelene pantalone.

Policija poziva sve osobe koje su vidjele muškarca ili imaju informacije koje bi mogle da pomognu u istrazi da se jave nadležnim organima.

Istraga se nastavlja, prenosi Informer.