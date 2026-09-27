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Dodik i Stevanović na liturgiji u novosagrađenom hramu u Zavaitu

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27.09.2026 11:17

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Милорад Додик и предсједник Парламента Словеније Зоран Стевановић
Foto: Ustupljena fotografija

U novosagrađenom hramu Svete Nedjelje u Zavaitu kod Foče u toku je Sveta arhijerejska liturgija kojoj prisustvuju predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Parlamenta Slovenije Zoran Stevanović, koji je porijeklom iz ovog kraja.

Milorad Dodik i Zoran Stevanović

Dodik i Stevanović kumovi su današnjeg molitvenog slavlja, zajedno sa Slavkom Dunjićem koji je rođen u ovom selu.

Svetu arhijerejsku liturgiju služi Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit dabrobosanski Hrizostom, koji je prethodno osveštao novosagrađeni hram u Zavaitu.

Pored velikog broja vjernika, bogosluženju prisustvuju i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i zamjenik predsjedavajuće u Savjetu ministara Staša Košarac.

Gradnja Crkve Svete Nedjelje, koja je ostvarenje viševjekovne želje mještana, površine 60 metara kvadratnih, sa osnovom upisanog krsta dužine nešto manje od 15 i širine oko 12 metara, počela je krajem 2023. godine u blizini nekadašnje škole u Zavaitu.

Mitropolit Hrizostom je u aprilu 2024. godine osveštao temelje, nakon čega je uslijedilo zidanje Hrama, a zvona su se prvi put oglasila u septembru prošle godine.

U novembru su kupola i zvonik pokriveni bakrom, a proljetos i trem i priprata Hrama, nakon čega je uslijedilo uređenje terena oko crkve i unutrašnji radovi.

Ovih dana završeno je postavljanje polijeleja i ikonostasa, a kraju se privode i fasaderski radovi, tako da je crkva spremna za veliki čin osveštanja.

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Milorad Dodik

liturgija

Foča

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