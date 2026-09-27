Rusi pali zbog poligrafa, IT opreme i milion evra

Pretresom stana u Budvi koji su koristili državljani Rusije čiji su inicijali A.K. (31) i A.K. (42) pronađen je i oduzet novac u osam valuta u protivvrijednosti od oko milion evra, poligraf, sredstva komunikacije, veća količina IT opreme i falsifikovani novac, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Policija je locirala stan na području Budve koji su u prethodnom periodu koristili državljani Ruske Federacije, koji su uhapšeni na "Aerodrom Tivat" u srijedu, 23. septembra, zbog sumnje da su izvršili krivična djela krijumčarenje i pranje novca.

"Pretresom stana pronađana je i oduzeta veća količina različite IT opreme i sredstava za komunikaciju, jedan poligraf i novac u osam različitih valuta, od kojih je jedna evro, a druge su zvanične valute još sedam država Rusije, Srbije, Izraela, Turske, UAE, SAD i Kirgistana, ukupne protivvrijednosti oko milion evra", navodi se u saopštenju.

Pronađen je i novac za koji se sumnja da je falsifikovan, u iznosu od 1.120 evra.

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Službenici Stanice granične policije Tivat 23. septembra su na graničnom prelazu "Aerodrom Tivat", u saradnji sa službenicima Uprave carina, izvršili kontrolu A.K. i A.K, koji su sa sobom imali 19 kofera u odvojenom prtljagu.

"Policijski i carinski službenici su, izvršenom detaljnom kontrolom, kod ovih lica pronašli 26.210 evra i 1.150 izraelskih sekela, kao i veću količina neprijavljene elektronske opreme i lijekova. Od lica su privremeno oduzeti te stvari i predmeti", naveli su iz policije.

Oduzeto je i više sredstva komunikacije koja su koristili, prenijela je RTCG.

Službenici Uprave policije, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvima i u i bliskoj saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost i drugim subjektima iz sistema bezbjednosti i međunarodne obavještajne zajednice, nastavljaju dalje aktivnosti u cilju utvrđivanja svih okolnosti vezanih za osumnjičena lica, istaknuto je u saopštenju.