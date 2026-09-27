Ubrizgavali neispravan botoks ženama: Tri pacijentkinje završile u bolnici

Podgorička policija uhapsila je državljanku Ukrajine Juliju Kušnerovu (44) i državljanina Crne Gore Dražena Lakićevića (41), nakon što su ih tri žene prijavile zbog ubrizgavanja neispravnog botoksa.

Dvojac se sumnjiči za krivično djelo teška djela protiv zdravlja ljudi. Ukrajinka se dodatno tereti za krivično djelo nadriljekarstvo, dok se Crnogorac sumnjiči za nedozvoljenu trgovinu.

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Prema informacijama "Vijesti", Lakićević je nabavljao neispravnu seriju botoksa, dok ga je Kušnerova aplicirala klijentima.

Tri žene javile su se u Klinički centar Crne Gore nakon što su im se pojavile nuspojave poslije ubrizgavanja botoksa i zbog potrebe za liječenjem.

Iz Uprave policije kazali su da je Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Podgorica prethodno telefonom zaposleni u KCCG-u prijavio da su se u toj zdravstvenoj ustanovi na prijem javile dvije pacijentkinje nakon tretmana, odnosno aplikacije preparata za koji se sumnja da je bio botulinski toksin.

"Vijesti" su takođe objavile da su se prethodnih dana u bolnicu javljale i druge žene kako bi potražile pomoć nakon što im je, kako su kazale, navodni kozmetolog, žena iz inostranstva, aplicirala preparat botoksa sumnjivog porijekla i sastava.

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Pacijentkinje su trenutno stabilnog zdravstvenog stanja, ali se nalaze na Infektivnoj klinici zbog ozbiljnih simptoma trovanja botulinskim toksinom.