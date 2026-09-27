Kуртијева полиција ломила све пред собом: Ухапшен и старац од 90 година

Аутор:АТВ редакција
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Канцеларија Владе Србије за Косово и Метохију оцијенила је да је приштински премијер Аљбин Курти јутрос послао своје полицијске фаланге да ухапсе девет Срба, с циљем да изврши додатни притисак на Зубин Поток, протјера и застраши преостали српски народ у Ибарском Колашину.
"Куртијеви наоружани одреди упали су јутрос око 6.00 часова, баш на Крстовдан, у куће српских домаћина у селима Дријен, Калудра, Вељи Брег, Црепуља, Угљаре и привели деветоро Срба. Док су људи спавали, пробудила их је полиција, која је ломила врата и све пред собом", саопштено је из Канцеларије.
У саопштењу се наводи да је међу приведенима и старац од 90 година, који је у више наврата био мета такозване косовске полиције, затим отац који код куће има дијете са сметњама у развоју и рођаци Срба који су већ били мете Приштине.
Из Канцеларије су додали да је ријеч о људима који више од двије деценије живе у Зубином Потоку и који ни послије бројних привођења и полицијских акција у овој општини нису имали разлог да напуштају своја огњишта, али су за Приштину постали мете јер је циљ протјерати све пунољетне Србе и означити их као злочинце.
"Наши представници на терену у контакту су са породицама приведених како би им се обезбедила правна заштита", нагласили су из Канцеларије за Косово и Метохију.
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У саопштењу се истиче да су масовна хапшења постала нови метод Приштине за одмазду над Србима, а да недавна открића у Зубином Потоку /ископавања наводних гробница/, Приштина користи као изговор за стигматизацију и лов на све преостале Србе.
"Додатно, најновијим хапшењима Курти жели да води и политичку кампању којом настоји да скрене пажњу приштинске јавности са хашких оптужница вођама такозване ОВК са опаком намером стварања вештачког баланса како терет ратних злочина не би био само на албанској страни", наводи се у сапштењу.
Такозвана косовска полиција ухапсила је у Зубином Потоку девет особа осумњичених за наводне ратне злочине против цивилног становништва, преноси Срна.
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