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Намирница која је право благо за здравље: Колико урми дневно је препоручљиво појести?

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27.09.2026 12:00

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Урме датуље
Фото: Pexel/ Ahmed

Питање колико урми дневно има смисла појести ријетко ко постави. Ово смеђе, лепљиво воће носи пуно бенефита по здравље, под условом да не претјерате.

Проблем није у самом воћу. Проблем је у томе што га једемо или никако, или пола кесице испред телевизора. Постоји мјера између та два, и она је мања него што мислите.

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Колико урми дневно је довољно и зашто баш три?

Најчешћа препорука гласи 2 до 3 урме дневно. Разлог је једноставан: три мање урме, какве се најчешће продају код нас (сорта деглет нур, око 8 грама по комаду), имају отприлике 70 калорија. То је колико и једна банана средње величине.

Ту настаје замка. Велике меџул урме теже око 24 грама комад, па три такве доносе близу 200 калорија. Иста „три комада“, а троструко већи унос. Зато увијек гледајте величину, не само број.

Шта се крије у само 3 урме, без уљепшавања?

Три мање урме дају око 2 грама влакана и приближно 16 грама природног шећера, углавном глукозе и фруктозе. Ту су и калијум, магнезијум, мало гвожђа и биљни полифеноли. Нису витаминска бомба, али за залогај од 25 грама садржај је пристојан.

Изненађење стиже код шећера у крви. Упркос слаткоћи, урме имају низак гликемијски индекс. Студија објављена у часопису "Nutrition Journal", истраживање гликемијског индекса пет сорти урми код здравих људи и особа са дијабетесом, указује да испитане сорте нису изазвале нагле скокове шећера послије оброка. Аутори закључују да урме могу бити дио здраве исхране, у умјереној количини.

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Када је најбоље јести урме да не поједете цијели пакет?

Правило је просто: урма иде уз нешто, а не сама. Пробајте ове комбинације:

  • исјечене у овсену кашу умјесто кашике шећера
  • као ужина око 10 часова, уз 4 до 5 ораха или бадема
  • прије поподневне шетње или тренинга, кад тијелу треба брза енергија

Орашасти плодови додају масноће и протеине, па се шећер спорије ослобађа и дуже сте сити. Код нас се урме често пуне орасима за славу, и та стара комбинација има смисла и осталим данима. Оно што не ради јесте кесица на каучу послије вечере, јер тада нико не броји.

Ко треба да припази на количину урми у кесици?

Суве урме су концентровано воће. У 100 грама има око 280 калорија, више него у истој количини хљеба. Ако пазите на тежину, рачунајте их као дио дневног уноса, а не као „здрави додатак који се не броји“.

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Пажња је потребна и особама са дијабетесом или инсулинском резистенцијом. Низак гликемијски индекс не значи неограничену количину, па се о томе да ли и колико урми дневно увести посавјетујте са својим љекаром. Они који имају проблем са бубрезима требало би да имају у виду и висок садржај калијума.

Искрено речено, урме нису чудесна намирница. Ипак, три комада уз доручак или шаку ораха могу бити укусан и једноставан додатак разноврсној исхрани, и то за мање новца него чоколадица.

(Крстарица)

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Тагови :

Урме

Намирнице

здравље

здрава исхрана

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