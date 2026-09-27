Убризгавали неисправан ботокс женама: Три пацијенткиње завршиле у болници

Аутор:АТВ редакција
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Подгоричка полиција ухапсила је држављанку Украјине Јулију Кушнерову (44) и држављанина Црне Горе Дражена Лакићевића (41), након што су их три жене пријавиле због убризгавања неисправног ботокса.
Двојац се сумњичи за кривично дјело тешка дјела против здравља људи. Украјинка се додатно терети за кривично дјело надриљекарство, док се Црногорац сумњичи за недозвољену трговину.
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Према информацијама "Вијести", Лакићевић је набављао неисправну серију ботокса, док га је Кушнерова аплицирала клијентима.
Три жене јавиле су се у Клинички центар Црне Горе након што су им се појавиле нуспојаве послије убризгавања ботокса и због потребе за лијечењем.
Из Управе полиције казали су да је Дежурној служби Одјељења безбједности Подгорица претходно телефоном запослени у КЦЦГ-у пријавио да су се у тој здравственој установи на пријем јавиле двије пацијенткиње након третмана, односно апликације препарата за који се сумња да је био ботулински токсин.
"Вијести" су такође објавиле да су се претходних дана у болницу јављале и друге жене како би потражиле помоћ након што им је, како су казале, наводни козметолог, жена из иностранства, аплицирала препарат ботокса сумњивог поријекла и састава.
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Пацијенткиње су тренутно стабилног здравственог стања, али се налазе на Инфективној клиници због озбиљних симптома тровања ботулинским токсином.
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