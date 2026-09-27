Ухапшен мушкарац који је брутално напао полицајца у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац иницијала М.Б. из Широког Бријега, ухапшен је због напада на полицијског службеника Полицијске управе Широки Бријег.
Како је потврђено из МУП-а Западнохерцеговачког кантона, у наставку интензивних активности на расвјетљавању напада на полицијског службеника Полицијске управе Широки Бријег, полицијски службеници Управе полиције МУП-а ЗХК, ухапсили су М.Б. из Широког Бријега који се доводи у везу с овим тешким кривичним дјелом.
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- Над особом лишеном слободе проводи се криминалистичка обрада, док се под надзором Жупанијског тужилаштва ЖЗХ настављају све потребне мјере и радње у циљу прикупљања доказа за почињено казнено дјело “Убиство у покушају” . Због заштите истраге у овом тренутку нисмо у могућности износити више појединости – потврдио је портпарол МУП-а ЗХК Марко Баножић за "Аваз".
О свим даљњим релевантним информацијама јавност ће бити праводобно обавијештена, речено је из полиције.
Подсјетићемо, инцидент се догодио јуче око 6 сати.
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