Ужас на путу за Октоберфест: Преврнуо се аутобус, има мртвих

Аутор:АТВ редакција
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Двије особе су погинуле када се туристички аутобус преврнуо на ауто-путу А96 код Бухлоеа, у њемачкој покрајини Баварској. Више људи је повређено, међу њима осморо тешко.
Према информацијама БИЛД-а, путници су ишли на Октоберфест у Минхен. Тешка саобраћајна несрећа догодила се рано јутрос, око шест сати, код излаза Бухлое-Исток, у смјеру ка Минхену.
Портпаролка полиције Горње Баварске рекла је да се у аутобусу налазило око 50 људи.
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„У туристичком аутобусу било је око 50 особа. Ријеч је о туристичкој групи са Филипина“, испричала је она.
Једна особа преминула је на мјесту несреће. Друга је првобитно била животно угрожена, али је касније подлегла повредама. Портпарол полиције Мартин Корнилс, који се налази на мјесту несреће, потврдио је да су путници из Милана кренули на познати фестивал.
Према досадашњим информацијама полиције, туристички аутобус регистрован у Италији слетио је са десне стране коловоза, без контакта са другим возилом. Потом је пао низ насип поред ауто-пута, а предње ветробранско стакло аутобуса потпуно је уништено.
Узрок несреће још није познат. Тужилаштво је ангажовало вјештака који ће реконструисати несрећу и покушати да утврди због чега је возило слетјело са пута.
На мјесту несреће ангажован је велики број припадника хитних служби, а током јутра изнад подручја је кружио и хеликоптер. Ватрогасци су преврнути аутобус на насипу обезбиједили ужадима и дрвеним подупирачима.
Полиција је првобитно процијенила да је повређено 26 особа, али је касније саопштено да је ситуација и даље динамична и да за сада може само да потврди да има велики број повређених, од којих осморо тешко. Идентитет погинулих и повређених још није саопштен.
Према наводима медија, око 250 припадника полиције, ватрогасаца и других хитних служби ангажовано је на мјесту ове трагедије, преноси Телеграф.рс.
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