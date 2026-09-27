Еколошка бомба: Бањалука са 105 испуста трује Врбас

Аутор:АТВ редакција
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У предизборној кампањи има напретек обилазака градилишта, најава мањих пројеката и фотографисања политичара.
За један од највећих комуналних проблема Бањалуке, међутим, јавност још не зна када ће почети, а у питању је изградња колектора и централног пречистача отпадних вода.
На подручју града регистровано је 105 испуста фекалних и мјешовитих колектора, а отпадне воде се без централног третмана испуштају у Врбас и Врбању. То јесте питање у надлежности Града, али је ријеч о ријекама и комуналној инфраструктури највећег града Републике Српске.
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За разлику од пројеката који се могу завршити и отворити током кампање, овај тражи године рада и новац који, према процјени градских власти, достиже вриједност једног годишњег буџета Бањалуке. Предстудија је завршена, али финансирање и датум почетка радова још нису представљени јавности.
Према новијим подацима које је „Водовод“ доставио БЛ порталу, канализациона мрежа дуга је 419 километара и покрива око 60 одсто градске зоне. Постоје само два мала локална пречистача, у Зеленом Виру и Пословној зони Рамићи, капацитета 500, односно 200 еквивалент становника.
Институт за јавно здравство Републике Српске наводи да Бањалука нема уређена и категоризована јавна купалишта под сталним здравственим надзором. Воду ипак узоркује почетком љета на мјестима на којима се грађани традиционално купају.
Анализе од 15. јуна показале су присуство индикатора фекалног загађења на Нашој плажи, Абацији, Зеленој и код Жутог моста. Вода на тим локацијама није задовољила санитарно-микробиолошке услове за воде ИИ класе. На Слапу у Новоселији, Врућици и Сутурлији испитани параметри су били задовољени. Налази показују стање на дан узорковања, али не утврђују извор загађења.
Предстудија постоји, рок не
Град је 13. маја саопштио да је завршена предстудија за изградњу централног пречистача и канализационе мреже. Тада су као наредни кораци најављени израда главног пројекта и студије за колекторе. План обухвата и централни колектор у Делибашином Селу.
Пројект менаџерка Града Милада Шукало рекла је да Бањалука не може сама финансирати пројекат и да рачуна на грантове и подршку међународних институција. Координатор пројекта Бориша Мандић навео је да припрема и реализација оваквог захвата могу трајати пет до десет година.
Управо зато пречистач није захвална тема за брзо предизборно отварање. Али док се политичари фотографишу уз завршене радове, питање шта се испушта у Врбас и Врбању неће нестати послије избора.
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