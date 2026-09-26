Више ученика, мање простора - у плану проширење капацитета бањалучке Гимназије

Аутор:Милица Марјановић
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У Гимназији све више одличних ученика, а све мање мјеста. Више од 1.200 ђака, учионице пуне, а за амфитеатар и фискултурну салу простора нема.
СНСД је покренуо иницијативу за проширење капацитета бањалучке гимназије, са приоритетним повећањем броја СТЕМ одјељења, односно разматрања могућности оснивања друге бањалучке гимназије.
1.231 ученик, недостатак простора, неопходан амфитеатар и фискултурна сала – дио је проблема са којима се годинама суочава бањалучка Гимназија. Рјешење се, између осталог, види у проширењу њених капацитета. Ове године није било мјеста ни за једног ученика који није имао одличан успјех све четири године.
На математичком смјеру, кажу у Гимназији, одавно се није десило да се од 25 уписаних ученика нашло чак 15 вуковаца, док је посљедњи на листи имао 68 бодова.
"Ми немамо простора наше учионице су све ту истог стандарда у просјеку до 30 ученика и ми немамо простора да та дјеца сједе", каже Живка Бачински, директор ЈУ Гимназија Бањалука и додаје:
"Ја се у овим скромним условима држим пароле може бити старо али мора бити уредно и чисто, то су наше могућности али са врло скромним материјалним трошковима ми не можемо улагати у школу ми већ неколико година водимо борбу са кровом, стално нешто крпимо и драго ми је да се неко сјетио и Гимназије".
Ове године у градском буџету обезбијеђена су средства за капиталне пројекте којима је планирана реконструкција свих фискултурних сала на подручју Бањалуке.
"Бањалучка гимназија је на неки начин светиња у самом граду Бањалуци, много генерација је прошло и заиста велики број захтјева је да се упише и упознати смо са том чињеницом и тим проблемом и сигурно као СНСД смо предложили да идемо у такво једно проширење бањалучке Гимназије", поручује Богољуб Зељковић, одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука.
Министарство просвјете и културе Републике Српске поздравља иницијативу за проширење гимназијских капацитета у Бањалуци и повећање броја информатичких и СТЕМ одјељења. О овоме ће, наводе, бити ријечи приликом креирања уписне политике за наредну школску годину.
"Наш став је да образовни систем мора да препозна интересовања ученика и да се развија у складу са потребама савременог друштва и тржишта рада. Тамо гдје имамо повећано интересовање младих за информационе технологије, СТЕМ области и друга перспективна подручја, потребно је сагледати могућности да им понудимо више простора за образовање и развој. При изради приједлога плана уписа Комисија за креирање уписне политике ће узети у обзир мишљење јединице локалне самоуправе, Завода за запошљавање Републике Српске, Привредне коморе, Коморе самосталних предузетника, Уније удружења послодаваца и осталих друштвених партнера, као и резултате обављене анкете ученика и родитеља", кажу у Министарству просвјете и културе Републике Српске.
У наредном периоду ресорно министарство, Гимназија и стручна јавност требало би да дају своје приједлоге, након чега би требало да буде јасније у ком правцу ће се ићи – проширењу постојећих капацитета, повећању броја одјељења или неком другом рјешењу.
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