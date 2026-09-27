Наставак застрашивања: Ухапшено 9 Срба у Зубином Потоку

Аутор:АТВ редакција
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Такозвана косовска полиција ухапсила је у Зубином Потоку девет особа осумњичених за наводне "ратне злочине против цивилног становништва".
У заједничком саопштењу специјалног тужилаштва и такозване косовске полиције наводи се да је операција спроведена у раним јутарњим часовима.
Хапшења се односе на случај познат као "Група интелектуалаца", док ће о детаљима у вези са операцијом, чији је кодни назив "Досије 23", јавност бити обавијештена, наводи се у саопштењу.
На подручју Зубиног Потока од краја јула ухапшени су тројица Срба, због сумње да су наводно починили ратни злочин, а суд привремених институција у Приштини одредио им је једномјесечни притвор.
Такозвана косовска полиција је извршила упаде и претресе у више села у тој општини на сјеверу Косова и Метохије, а приликом тих упада поједини Срби су привођени и задржавани без могућности да контактирају адвоката.
Мјештани села у општини Зубин Поток навели су да су изложени отвореном застрашивању и пријетњама новим хапшењима.
Током јула и августа вршена су ископавања на неколико локација код Зубиног Потока за које се сумњало да су масовне гробнице, премијер самопроглашеног Косова Аљбин Курти је тада рекао да су ДНК анализом идентификоване три особе и да је тиме "потврђена њихова повезаност са ´групом интелектуалаца´, коју су углавном чинили грађани Србице и Митровице".
Поводом ископавања код Зубиног Потока, директор Канцеларије за Косово и Метохију Владе Србије Петар Петковић рекао је да Приштина бесрамно политизује питање несталих и жигоше цијелу једну општину чије становнике хапси и застрашује.
Он је указао да истовремено управо косовске власти већ годинама опструишу рад Радне групе за нестале и не поступају по захтјевима Београда за претрагом осам локација на простору Косова за које постоје докази да скривају посмртне остатке Срба несталих током сукоба 1999. године.
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