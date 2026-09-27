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Масакр у бару: Упали са калашњиковима и убили 17 људи

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27.09.2026 11:13

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Полиција је покренула велику потрагу за осам наоружаних мушкараца након смртоносног напада у бару у насељу Ведела, југозападно од Јоханесбурга.

Најмање 17 људи убијено је у пуцњави у једном бару у јужноафричкој провинцији Гаутенг у касним вечерњим сатима у суботу, саопштила је полиција.

Осморица нападача са улетјела у бар

Према наводима полиције, осморица нападача била су наоружана пушкама АК-47 ("калашњиков") и пиштољима. Они су ушли у бар и почели да пуцају на госте.

У овом тренутку полиција трага за свим осумњиченима, док детаљи о мотиву напада и идентитету жртава још нису објављени.

Потрага за убицама у току, мотив још непознат

Истрага је у току, а очекује се да ће полиција саопштити више информација о околностима напада.

Индепендент“ наводи да је ријеч о најновијем у низу масовних пуцњава у Јужној Африци, земљи која се суочава са веома високом стопом насиља и криминала.

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Тагови :

масакр

Убиство

Пуцњава

Црна хроника свијет

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